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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 19 OCAK || Haftanın finalinde duygusal anlar yaşanıyor! Genlinim mutfakta bugün kim elendi, bilezikleri kim aldı?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 10:48

GELİNİM MUTFAKTA 19 OCAK || Haftanın finalinde duygusal anlar yaşanıyor! Genlinim mutfakta bugün kim elendi, bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde heyecan dorukta.1305. bölümde Dilek Hanım, vefat eden eşi ile ilgili anlattıklarıyla kaynanalar odasını hüzne boğuyor! Duygusal anların yaşandığı hafta finalinde bir yandan da eleme yaşanacak. Bu hafta hangi gelin yarışmaya veda edecek merak konusu... Yeşim mi, Selda mı, Tuğba mı yoksa Filiz mi? İşte, Gelinim Mutfakta 19 Ocak haftanın finalinde kim elendi, altın bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 19 OCAK || Haftanın finalinde duygusal anlar yaşanıyor! Genlinim mutfakta bugün kim elendi, bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününe gelindi. Final heyecanı yaşanacak olan 1305. bölümde bir gelin 10 altın bilezik kazanırken, bir gelin ise yarışmaya veda edecek. Hafta içi verilen puanların etkisinin büyük olacağı final gününde hangi gelin bilezikleri alacak, kim vede edecek? İşte, Gelinim mutfakta günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 19 OCAK || Haftanın finalinde duygusal anlar yaşanıyor! Genlinim mutfakta bugün kim elendi, bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 1305. BÖLÜM

Dilek Hanım, vefat eden eşi ile ilgili anlattıklarıyla kaynanalar odasını hüzne boğuyor!

Sert tavırlarıyla dikkat çeken Dilek Hanım, eşinin vefatındaki ayrıntıları anlatıyor. Kaynanalar duydukları bu ayrıntılar karşısında üzüntülerini gizleyemiyorlar!

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GELİNİM MUTFAKTA 19 OCAK || Haftanın finalinde duygusal anlar yaşanıyor! Genlinim mutfakta bugün kim elendi, bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanan gelin Selda,

Haftanın ikinci ve üçüncü gününde kazanan isim Yeşim olurken,

Haftanın dördüncü gününde ise kazanan isim Tuğba oldu.

Haftanın finalinde ise çeyrek altını alan gelin henüz açıklanmadı!

GELİNİM MUTFAKTA 19 OCAK || Haftanın finalinde duygusal anlar yaşanıyor! Genlinim mutfakta bugün kim elendi, bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 1-5 Ocak haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 19 OCAK || Haftanın finalinde duygusal anlar yaşanıyor! Genlinim mutfakta bugün kim elendi, bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında geçen hafta finalinde elenen isim Gülenay gelin oldu.

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