GELİNİM MUTFAKTA 19 OCAK || Haftanın finalinde duygusal anlar yaşanıyor! Genlinim mutfakta bugün kim elendi, bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününe gelindi. Final heyecanı yaşanacak olan 1305. bölümde bir gelin 10 altın bilezik kazanırken, bir gelin ise yarışmaya veda edecek. Hafta içi verilen puanların etkisinin büyük olacağı final gününde hangi gelin bilezikleri alacak, kim vede edecek? İşte, Gelinim mutfakta günün özeti ve puan durumu!