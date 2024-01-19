Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
10:48
GELİNİM MUTFAKTA 19 OCAK || Haftanın finalinde duygusal anlar yaşanıyor! Genlinim mutfakta bugün kim elendi, bilezikleri kim aldı?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde heyecan dorukta.1305. bölümde Dilek Hanım, vefat eden eşi ile ilgili anlattıklarıyla kaynanalar odasını hüzne boğuyor! Duygusal anların yaşandığı hafta finalinde bir yandan da eleme yaşanacak. Bu hafta hangi gelin yarışmaya veda edecek merak konusu... Yeşim mi, Selda mı, Tuğba mı yoksa Filiz mi? İşte, Gelinim Mutfakta 19 Ocak haftanın finalinde kim elendi, altın bilezikleri kim aldı?