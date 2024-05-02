Gelinim Mutfakta 2 Mayıs 2024 puan durumu: Kanal D ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı merak ediliyor. Hafta başından beri gerilim ve kaosunun eksik olmadığı yarışmada haftanın final gününe bir gün kaldı. En yüksek puanı toplayan gelin haftanın finalinde 10 altın bileziği koluna takacak. Peki, bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte, puan tablosu.