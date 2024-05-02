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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta 2 Mayıs 2024 puan durumu: Kanal D ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 10:22

Gelinim Mutfakta 2 Mayıs 2024 puan durumu: Kanal D ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programında Yeşim, Aleyna, Damla ve Seda arasında birincilik mücadelesi haftanın dördüncü gününde hız kesmeden devam ediyor. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için yarışmacılar hünerlerini ortaya koyuyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, birinci kim oldu? İşte, 2 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu.

Gelinim Mutfakta 2 Mayıs 2024 puan durumu: Kanal D ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı merak ediliyor. Hafta başından beri gerilim ve kaosunun eksik olmadığı yarışmada haftanın final gününe bir gün kaldı. En yüksek puanı toplayan gelin haftanın finalinde 10 altın bileziği koluna takacak. Peki, bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte, puan tablosu.

Gelinim Mutfakta 2 Mayıs 2024 puan durumu: Kanal D ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 1379. BÖLÜM

Dört farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor.

Haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 10 altın bilezik alırken, haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan eleniyor ve gelecek hafta yeni yarışmacılar yarışmaya dahil oluyor.

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Gelinim Mutfakta 2 Mayıs 2024 puan durumu: Kanal D ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 2 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline bir gün kala kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanmaya hak kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta 2 Mayıs 2024 puan durumu: Kanal D ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 2 MAYIS PUAN DURUMU

2 Mayıs Perşembe puan durumu belli olur olmaz haberimize eklenecektir.

Damla:

Aleyna:

Yeşim:

Seda:

Gelinim Mutfakta 2 Mayıs 2024 puan durumu: Kanal D ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

1 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelen bölümde çeyrek altını kazanan gelin Damla oldu.

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