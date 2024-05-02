Gelinim Mutfakta 2 Mayıs 2024 puan durumu: Kanal D ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Giriş Tarihi: 02.05.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
10:22
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programında Yeşim, Aleyna, Damla ve Seda arasında birincilik mücadelesi haftanın dördüncü gününde hız kesmeden devam ediyor. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için yarışmacılar hünerlerini ortaya koyuyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, birinci kim oldu? İşte, 2 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu.