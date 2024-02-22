Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
16:34
Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu: Kazanan belli oldu! 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?
Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününde gelin adayları kıyasıya mücadeleye kaldığı yerden devam ediyor. Tüm hafta gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise tadım yaparak derecelendirdiği yemekler hafta finalinde 10 altın bilezik kazanmaya bir adım daha yaklaştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, 22 Şubat Perşembe günün özeti ve puan durumu!