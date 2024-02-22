Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu: Kazanan belli oldu! 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu başta Nursel Ergin olmak üzere, kayınvalidelerin de verdiği puanlar ile belli oluyor. Günün en yüksek puanını alan gelin adayı hem çeyrek altın kazanıyor, hem de hafta finalinde verilecek olan 10 altın bileziği kazanmaya hak kazanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?