GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 26 Ocak haftanın finalinde 3 gelin kuraya kaldı! Gelinim Mutfakta günün kazananı...

Gelinim Mutfakta 1310. bölüm ile haftanın finalini gerçekleştiriyor. Tüm hafta kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışmada, haftanın finalinde en başarılı gelin adayı 10 altın bilezik ile ödüllendiriliyor. Bir gelin ödül ile buluşurken, bir gelin adayı ise yarışmaya veda ediyor. Hem sevindiren hem de üzen hafta finalinde bugün kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!