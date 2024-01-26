Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
11:20
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 26 Ocak haftanın finalinde 3 gelin kuraya kaldı! Gelinim Mutfakta günün kazananı...
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde heyecan dorukta! Bu hafta gerçekleşecek eleme öncesinde üç gelin adayı kuraya kaldı. Üç gelinden biri altın bilezikleri alırken, bir gelin adayı ise yarışmaya veda edecek. Nursel Ergin'in gerçekleştireceği kurada hangi gelin bilezikleri kazanacak merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, bilezikleri kim aldı?