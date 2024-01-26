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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 26 Ocak haftanın finalinde 3 gelin kuraya kaldı! Gelinim Mutfakta günün kazananı...
Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 11:20

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 26 Ocak haftanın finalinde 3 gelin kuraya kaldı! Gelinim Mutfakta günün kazananı...

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde heyecan dorukta! Bu hafta gerçekleşecek eleme öncesinde üç gelin adayı kuraya kaldı. Üç gelinden biri altın bilezikleri alırken, bir gelin adayı ise yarışmaya veda edecek. Nursel Ergin'in gerçekleştireceği kurada hangi gelin bilezikleri kazanacak merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 26 Ocak haftanın finalinde 3 gelin kuraya kaldı! Gelinim Mutfakta günün kazananı...

Gelinim Mutfakta 1310. bölüm ile haftanın finalini gerçekleştiriyor. Tüm hafta kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışmada, haftanın finalinde en başarılı gelin adayı 10 altın bilezik ile ödüllendiriliyor. Bir gelin ödül ile buluşurken, bir gelin adayı ise yarışmaya veda ediyor. Hem sevindiren hem de üzen hafta finalinde bugün kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 26 Ocak haftanın finalinde 3 gelin kuraya kaldı! Gelinim Mutfakta günün kazananı...

GELİNİM MUTFAKTA 1310. BÖLÜM

Gelinim Mutfakta 1310. Bölüm ile gündemde! Hafta finalinde hafızalara kazınacak olaylar yaşanıyor!

Gelinim Mutfakta'da tarihi bir final yaşanacak.. Nefesler kesilecek.. 3 gelin kuraya kaldı.. Peki 10 altın bileziği kim kazanacak?

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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 26 Ocak haftanın finalinde 3 gelin kuraya kaldı! Gelinim Mutfakta günün kazananı...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altını kazanan gelin henüz açıklanmadı!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 26 Ocak haftanın finalinde 3 gelin kuraya kaldı! Gelinim Mutfakta günün kazananı...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ALTIN BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün üç gelin arasında kuray gidildi. Haftanın en yüksek puanını toplayan üç gelinden hangisi altın bilezikleri kazandı henüz belli olmadı!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 26 Ocak haftanın finalinde 3 gelin kuraya kaldı! Gelinim Mutfakta günün kazananı...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da günün elemesi merak edildi. Üç gelinin kuraya kaldığı yarışmada eleme nasıl olacak merak konusu...

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