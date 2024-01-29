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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 29 OCAK PUAN DURUMU 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 14:39

GELİNİM MUTFAKTA 29 OCAK PUAN DURUMU 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta bir finali daha ardında bıraktı. Yeni haftaya yeni yarışmacıyla başlayan programda, izleyenleri şaşırtan bir geri dönüş yaşandı. Özlem Güler ve kaynanası Ramise Güler yarışmaya yeniden katıldı. Ayağının tozuyla gelen ikili, ilk günden tartışmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 29 OCAK PUAN DURUMU 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününe kaoslu bir başlangıç yaptı. Kıran kırana mücadelelerin devam ettiği günde, gelinler yemek yaparken kayınvalideler ise tadım yaparak kendi gelinlerini bulmaya çalışıyor. Peki, hangi kayınvalide gelinini bulunu? İşte, Gelinim Mutfakta günün puan durumu ile çeyrek altın kazanan isim…

GELİNİM MUTFAKTA 29 OCAK PUAN DURUMU 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 1311. BÖLÜM

Gelinim Mutfakta 1311. Bölüm yayında!

Eski yarışmacı Özlem geri dönüyor! Özlem Güler ve kaynanası Ramise Güler yarışmaya geri dönüyorlar. Gelin, kaynana kaldıkları yerden tartışmalarına devam ediyor!

"Gelinim Mutfakta'da bu hafta 14 altın bilezik verilecek!"

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GELİNİM MUTFAKTA 29 OCAK PUAN DURUMU 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA || 29 OCAK

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altını kazanan gelin henüz açıklanmadı!

GELİNİM MUTFAKTA 29 OCAK PUAN DURUMU 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta geçen hafta kim elendi?

Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz hafta finalinde elenen gelin MELEHAT oldu.

Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı?

Haftanın en yüksek puanını toplayarak Altın bilezikleri alan gelinler SELDA, YEŞİM ve TUĞBA oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 29 OCAK PUAN DURUMU 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA YARIŞMACILARI

  • SELDA
  • TUĞBA
  • ÖZLEM
  • YEŞİM
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