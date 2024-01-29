Giriş Tarihi: 29.01.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
14:39
GELİNİM MUTFAKTA 29 OCAK PUAN DURUMU 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?
Gelinim Mutfakta bir finali daha ardında bıraktı. Yeni haftaya yeni yarışmacıyla başlayan programda, izleyenleri şaşırtan bir geri dönüş yaşandı. Özlem Güler ve kaynanası Ramise Güler yarışmaya yeniden katıldı. Ayağının tozuyla gelen ikili, ilk günden tartışmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!