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Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 15:46

GELİNİM MUTFAKTA 3 Ocak sonuçları belli oldu!👉 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün özeti!

Gelinim Mutfakta günün puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin merak ediliyor. Hafta içi her gün gündüz kuşağında ekranlara gelen yarışmada Aleyna, Tuğba, Yeşim ve Gülenay gelinler kıyasıya mücadele ederken, kayınvalideler de gelinlerinin tabağını bularak puan vermek için çabalıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 3 Ocak sonuçları belli oldu!👉 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün özeti!

Gelinim Mutfakta 1293. bölümüyle kıyasıya mücadeleye haftanın üçüncü gününde kaldığı yerden devam ediyor. Hafta ortasında alınan puanların etkisi final gününde görülecek. Bugün yayınlanan bölümünde Aleyna ve kayınvalidesi arasında yaşanan çeyiz tartışması gündeme geldi. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 3 Ocak sonuçları belli oldu!👉 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün özeti!

GELİNİM MUTFAKTA | 3 OCAK

Gelinim Mutfakta 1293. Bölümde mutfakta çeyiz tartışması yaşanıyor!

Aleyna, annesinin gizli, saklı kendisine çeyiz hazırladığından bahsediyor. Kaynanası Hacer Hanım ve diğer yarışmacılar bunun doğru olamayacağını iddia ediyorlar. Bunun üzerine Aleyna çok sinirleniyor.

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GELİNİM MUTFAKTA 3 Ocak sonuçları belli oldu!👉 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün özeti!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim mutfakta da haftanın ilk günü çeyrek altın kazanan isim Aleyna olurken,

ikinci gün kazananı ise Yeşim olmuştu.

Haftanın üçüncü gününde kazanan isim ise TUĞBA oldu!

GELİNİM MUTFAKTA 3 Ocak sonuçları belli oldu!👉 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün özeti!

GELİNİM MUTFAKTA 3 OCAK PUAN DURUMU

Tuğba gelin: 18

Yeşim gelin: 14

Aleyna gelin: 11

Gülenay gelin: 9

GELİNİM MUTFAKTA 3 Ocak sonuçları belli oldu!👉 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün özeti!
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