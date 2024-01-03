GELİNİM MUTFAKTA 3 Ocak sonuçları belli oldu!👉 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün özeti!

GELİNİM MUTFAKTA | 3 OCAK

Gelinim Mutfakta 1293. Bölümde mutfakta çeyiz tartışması yaşanıyor!

Aleyna, annesinin gizli, saklı kendisine çeyiz hazırladığından bahsediyor. Kaynanası Hacer Hanım ve diğer yarışmacılar bunun doğru olamayacağını iddia ediyorlar. Bunun üzerine Aleyna çok sinirleniyor.