Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
15:46
GELİNİM MUTFAKTA 3 Ocak sonuçları belli oldu!👉 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün özeti!
Gelinim Mutfakta günün puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin merak ediliyor. Hafta içi her gün gündüz kuşağında ekranlara gelen yarışmada Aleyna, Tuğba, Yeşim ve Gülenay gelinler kıyasıya mücadele ederken, kayınvalideler de gelinlerinin tabağını bularak puan vermek için çabalıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!