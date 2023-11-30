Giriş Tarihi: 30.11.2023 12:56
Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
12:57
GELİNİM MUTFAKTA 30 KASIM PUAN DURUMU || Tuğba ve Yeşim'den yarışmadan ayrılma kararı! Gelinim Mutfakta bugün neler oldu, çeyrek altını kim aldı?
Kanal D ekranlarının çok sevilen yarışması Gelinim Mutfakta bugün şok bir olayla seyirciyi şaşırttı. Fragmanda yer alan Tuğba ve Yeşim'in ayrılık kararı bugün yayınlanan bölümde netlik kazandı. Kayınvalidelerinin yaptığı bir olay sonrası bu kararı alan gelin adayları gerçekten yarışmadan ayrılacak mı, yapımın kararı ne olacak merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün neler oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 30 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...