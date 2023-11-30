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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 30 KASIM PUAN DURUMU || Tuğba ve Yeşim'den yarışmadan ayrılma kararı! Gelinim Mutfakta bugün neler oldu, çeyrek altını kim aldı?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 12:57

GELİNİM MUTFAKTA 30 KASIM PUAN DURUMU || Tuğba ve Yeşim'den yarışmadan ayrılma kararı! Gelinim Mutfakta bugün neler oldu, çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarının çok sevilen yarışması Gelinim Mutfakta bugün şok bir olayla seyirciyi şaşırttı. Fragmanda yer alan Tuğba ve Yeşim'in ayrılık kararı bugün yayınlanan bölümde netlik kazandı. Kayınvalidelerinin yaptığı bir olay sonrası bu kararı alan gelin adayları gerçekten yarışmadan ayrılacak mı, yapımın kararı ne olacak merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün neler oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 30 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 30 KASIM PUAN DURUMU || Tuğba ve Yeşim’den yarışmadan ayrılma kararı! Gelinim Mutfakta bugün neler oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta haftanındördüncü gününde kıyasıya mücadele devam ediyor. bugün yayınlanan bölümde beklenmedik bir durum oluştu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Nursel ergin'in kararı ne oldu merka ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrak altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 30 Kasım puan durumu ve kazanan isim...

GELİNİM MUTFAKTA 30 KASIM PUAN DURUMU || Tuğba ve Yeşim’den yarışmadan ayrılma kararı! Gelinim Mutfakta bugün neler oldu, çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYRAK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 1269. bölümü ile bugün ekranlara geldi.

Haftanın 3. gününde çeyrak altını kazanan gelin Yeşim olmuştu. Bugün ise kazanan isim henüz açıklanmadı.

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GELİNİM MUTFAKTA 30 KASIM PUAN DURUMU || Tuğba ve Yeşim’den yarışmadan ayrılma kararı! Gelinim Mutfakta bugün neler oldu, çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 30 KASIM 2023

Gelinim Mutfakta 30 kasım paun durumu henüz açıklanmadı!

Dünün puan durumu ise şu şekilde;

YEŞİM: 19

TUĞBA: 13

ALEYNA: 12

MELEK: 9

GELİNİM MUTFAKTA 30 KASIM PUAN DURUMU || Tuğba ve Yeşim’den yarışmadan ayrılma kararı! Gelinim Mutfakta bugün neler oldu, çeyrek altını kim aldı?
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GELİNİM MUTFAKTA 30 KASIM PUAN DURUMU || Tuğba ve Yeşim’den yarışmadan ayrılma kararı! Gelinim Mutfakta bugün neler oldu, çeyrek altını kim aldı?
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