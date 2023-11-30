GELİNİM MUTFAKTA 30 KASIM PUAN DURUMU || Tuğba ve Yeşim’den yarışmadan ayrılma kararı! Gelinim Mutfakta bugün neler oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta haftanındördüncü gününde kıyasıya mücadele devam ediyor. bugün yayınlanan bölümde beklenmedik bir durum oluştu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Nursel ergin'in kararı ne oldu merka ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrak altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 30 Kasım puan durumu ve kazanan isim...