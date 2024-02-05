GELİNİM MUTFAKTA 5 ŞUBAT 👰🏻👉Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

Gelinim Mutfakta geçtiğimiz hafta finalinde 14 altın bilezik verildi. En yüksek puanı toplayarak 14 bileziği kazanan isim Yeşim olurken, en düşük puanı alan isim ise Özlem oldu ve yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?