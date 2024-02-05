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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 5 ŞUBAT 👰🏻👉Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 10:43

GELİNİM MUTFAKTA 5 ŞUBAT 👰🏻👉Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yarışmaya yeni gelin adayı ve kayınvalidesi dahil oluyor. Her hafta gelinlere çeyrek altın ve altın bilezik veren yarışmada, gelinler yemek yaparken kayınvalideleri ise yapılan yemeklerin tadında bakarak puanlar veriyor. Nursel Ergin'in sunumu ve yorumlarıyla hafta içi gündüz kuşağında yayınlanan programda bu hafta heyecan dorukta! Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 5 ŞUBAT 👰🏻👉Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

Gelinim Mutfakta geçtiğimiz hafta finalinde 14 altın bilezik verildi. En yüksek puanı toplayarak 14 bileziği kazanan isim Yeşim olurken, en düşük puanı alan isim ise Özlem oldu ve yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?

GELİNİM MUTFAKTA 5 ŞUBAT 👰🏻👉Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 1316. BÖLÜM

Gelinim Mutfakta 1316. Bölümde yeni yarışmacı Melek, para konusunda kaynanası Türkan Hanım ile yaşadığı bir olayı anlatarak gelinleri şaşkına çeviriyor!

Yeni hafta, yeni yarışmacı. Melek, anlattıklarıyla gelinleri şoke etmeyi başarıyor ve dişli bir rakip olduğunu kanıtlıyor!

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GELİNİM MUTFAKTA 5 ŞUBAT 👰🏻👉Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta günün en ürksek puanını alarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin henüz açıklanmadı!

GELİNİM MUTFAKTA 5 ŞUBAT 👰🏻👉Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YARIŞMACILARI

  • YEŞİM
  • TUĞBA
  • SELDA
  • MELEK

GELİNİM MUTFAKTA 5 ŞUBAT 👰🏻👉Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 14 BİLEZİĞİ KAZANAN GELİN KİM OLDU?

Bu hafta en yüksek puanı alarak geçen haftadan kalan 4 bilezikle beraber 14 bileziği kazanan Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'ya kura sonucu veda eden isim Özlem oldu.

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