Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
10:43
GELİNİM MUTFAKTA 5 ŞUBAT 👰🏻👉Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!
Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yarışmaya yeni gelin adayı ve kayınvalidesi dahil oluyor. Her hafta gelinlere çeyrek altın ve altın bilezik veren yarışmada, gelinler yemek yaparken kayınvalideleri ise yapılan yemeklerin tadında bakarak puanlar veriyor. Nursel Ergin'in sunumu ve yorumlarıyla hafta içi gündüz kuşağında yayınlanan programda bu hafta heyecan dorukta! Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!