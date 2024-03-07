Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
11:46
GELİNİM MUTFAKTA 7 MART | Tuğba ve Beyhan Hanım arasında şok kavga! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?
Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününde, Tuğba ve Beyhan Hanım arasında ipler geriliyor! Finale bir gün kala, 10 altın bileziğe giden yolda puan durumu netleşiyor. Gelinlerin yemek yaparak puanları topladığı, kayınvalidelerin ise tadım yaparak derecelendirdiği yarışmada bugün hangi gelin ve kayınvalide gün birincisi olacak? İşte, 7 Mart Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan ismi!