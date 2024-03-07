GELİNİM MUTFAKTA 7 MART | Tuğba ve Beyhan Hanım arasında şok kavga! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta tüm çeyrekleri alan isim Tuğba oldu. Bu durumda ise bugünün kazananı kim olacak bekleniyor. Her hafta 10 altın bilezik veren yarışmada final öncesinde alının puanlar büyük önem arz ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?