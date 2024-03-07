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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 7 MART | Tuğba ve Beyhan Hanım arasında şok kavga! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?
Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 11:46

GELİNİM MUTFAKTA 7 MART | Tuğba ve Beyhan Hanım arasında şok kavga! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?

Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününde, Tuğba ve Beyhan Hanım arasında ipler geriliyor! Finale bir gün kala, 10 altın bileziğe giden yolda puan durumu netleşiyor. Gelinlerin yemek yaparak puanları topladığı, kayınvalidelerin ise tadım yaparak derecelendirdiği yarışmada bugün hangi gelin ve kayınvalide gün birincisi olacak? İşte, 7 Mart Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan ismi!

GELİNİM MUTFAKTA 7 MART | Tuğba ve Beyhan Hanım arasında şok kavga! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta tüm çeyrekleri alan isim Tuğba oldu. Bu durumda ise bugünün kazananı kim olacak bekleniyor. Her hafta 10 altın bilezik veren yarışmada final öncesinde alının puanlar büyük önem arz ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 7 MART | Tuğba ve Beyhan Hanım arasında şok kavga! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 1339. BÖLÜM

Gelinim Mutfakta 1339. bölümde, Tuğba ve Beyhan Hanım arasında çok büyük bir tartışma çıkıyor!

4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor.

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GELİNİM MUTFAKTA 7 MART | Tuğba ve Beyhan Hanım arasında şok kavga! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta bu hafta Pazartesi, Salı ve Çarşamba yayınına çeyrek altını kazanan isim Tuğba oldu.

Tuğba'nın rekora gittiği haftada 7Mart Perşembe günü çeyrek altını kazanan isim kim olacak merak ediliyor.

Bugün çeyreği alan isim henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 7 MART | Tuğba ve Beyhan Hanım arasında şok kavga! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Günün puan durumu henüz açıklanmadı.

TUĞBA

YEŞİM

GÖZDE

RABİA

GELİNİM MUTFAKTA 7 MART | Tuğba ve Beyhan Hanım arasında şok kavga! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?
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