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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazananı belli oldu mu? 15 Mayıs Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu
Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 11:44

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazananı belli oldu mu? 15 Mayıs Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın üçüncü gününde de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 15 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazananı belli oldu mu? 15 Mayıs Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu

Bugün 1388.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazananı belli oldu mu? 15 Mayıs Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1388. BÖLÜM
Arife gelinin nişan görüntüleri eleştiri yağmuruna tutuluyor!

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Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazananı belli oldu mu? 15 Mayıs Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?
Gelinim Mutfakta günün birinci henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazananı belli oldu mu? 15 Mayıs Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
ZEYNEP-
DAMLA -
ARİFE -
SEDA-

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazananı belli oldu mu? 15 Mayıs Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu
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