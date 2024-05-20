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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan belli oldu mu? 20 Mayıs Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu
Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 11:46

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan belli oldu mu? 20 Mayıs Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın üçüncü gününde de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 20 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan belli oldu mu? 20 Mayıs Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu

Bugün 1391.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan belli oldu mu? 20 Mayıs Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1391. BÖLÜM
Yeni yarışmacı ortama bomba gibi giriyor!

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Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan belli oldu mu? 20 Mayıs Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?
Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan belli oldu mu? 20 Mayıs Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
SEDA
DAMLA
ZEYNEP

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan belli oldu mu? 20 Mayıs Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu
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