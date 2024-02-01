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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim? 1 ŞUBAT Gelinim Mutfakta puan durumu ne?
Giriş Tarihi: 01.02.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 10:58

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim? 1 ŞUBAT Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü günü de rekabet rüzgarları esiyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 1 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim? 1 ŞUBAT Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Bugün 1314. bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim? 1 ŞUBAT Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 1314.BÖLÜM

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GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim? 1 ŞUBAT Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN

Program henüz sonlanmadığı için çeyrek altın kazanan gelin belli olmadığı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim? 1 ŞUBAT Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Puan durumu henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim? 1 ŞUBAT Gelinim Mutfakta puan durumu ne?
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