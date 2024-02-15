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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim oldu? 15 Şubat haftanın dördüncü günü Gelinim Mutfakta puan durumu
Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 11:53

Gelinim Mutfakta bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim oldu? 15 Şubat haftanın dördüncü günü Gelinim Mutfakta puan durumu

Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününde de izleyiciyle buluşuyor. Dört gelinin yemek yapıp maharetlerini yarıştırdığı programda kayınvalideler kendi gelinlerinin tabaklarını bulmaya çalışıyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 15 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Gelinim Mutfakta bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim oldu? 15 Şubat haftanın dördüncü günü Gelinim Mutfakta puan durumu

Bugün 1324.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim oldu? 15 Şubat haftanın dördüncü günü Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1324.BÖLÜM

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Gelinim Mutfakta bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim oldu? 15 Şubat haftanın dördüncü günü Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN

1324.bölüm en yüksek puan alarak çeyrek altın kazanan gelin henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim oldu? 15 Şubat haftanın dördüncü günü Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Bölüm sonlanmadığı için henüz puan durumu belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim oldu? 15 Şubat haftanın dördüncü günü Gelinim Mutfakta puan durumu
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