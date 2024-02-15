Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
11:53
Gelinim Mutfakta bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim oldu? 15 Şubat haftanın dördüncü günü Gelinim Mutfakta puan durumu
Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününde de izleyiciyle buluşuyor. Dört gelinin yemek yapıp maharetlerini yarıştırdığı programda kayınvalideler kendi gelinlerinin tabaklarını bulmaya çalışıyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 15 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ne?