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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA FİNAL heyecanı başladı! 👰🏻 1 ARALIK Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını, 10 bileziği hangi gelin kazandı?
Giriş Tarihi: 01.12.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 10:05

GELİNİM MUTFAKTA FİNAL heyecanı başladı! 👰🏻 1 ARALIK Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını, 10 bileziği hangi gelin kazandı?

Gelinim Mutfakta da hafta içi her gün kıyasıya mücadele devam ediyorken bugün haftanın final heyecanı başladı. Her gün birbirinden farklı yemekler yaparak, Nursel Ergin ve kayınvaliedelerden puan toplayan gelinlerden en yüksek puanı alan günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim oluyor. Haftanın Finalinde ise tüm haftanın puanları toplanarak birinci belirleniyor ve 10 altın bilezik sahibini buluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı,10 bileziği hangi gelin aldı? İşte, 1 Aralık Gelinim Mutfakta günün ve haftanın puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA FİNAL heyecanı başladı! 👰🏻 1 ARALIK Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını, 10 bileziği hangi gelin kazandı?

Gelinim Mutfakta da haftanın final heyecanı başladı. Tuğba ve Yeşim'in haftanın finalinde yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Puan durumunun hem günün hem de haftanın birincisini belirlediği yarışmada, bugün çeyrak altını ve 10 altın bileziği hangi gelin adayı alacak merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta 1 Aralık Puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? İşte günün özeti...

GELİNİM MUTFAKTA FİNAL heyecanı başladı! 👰🏻 1 ARALIK Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını, 10 bileziği hangi gelin kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYRAK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününde çeyrek altını kazanan gelin Aleyna olmuştu, bugün ise kazanan isim henüz açıklanmadı.

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GELİNİM MUTFAKTA FİNAL heyecanı başladı! 👰🏻 1 ARALIK Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını, 10 bileziği hangi gelin kazandı?

1 ARALIK FİNAL | GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Haftanın finalinde altın bilezikler sahibini bulacak.

GELİNİM MUTFAKTA FİNAL heyecanı başladı! 👰🏻 1 ARALIK Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını, 10 bileziği hangi gelin kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 1 ARALIK

1 Aralık puan durumu henüz açıklanmadı.

Gelinim Mutfakta 30 kasım puan durumu şöyle;

ALEYNA- 20

TUĞBA- 17

YEŞİM-- 5

MELEK- 6

GELİNİM MUTFAKTA FİNAL heyecanı başladı! 👰🏻 1 ARALIK Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını, 10 bileziği hangi gelin kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfaktaa eleme heyecanı henüz başlamadı!

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