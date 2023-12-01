Giriş Tarihi: 01.12.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 10:05

GELİNİM MUTFAKTA FİNAL heyecanı başladı! 👰🏻 1 ARALIK Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını, 10 bileziği hangi gelin kazandı?

Gelinim Mutfakta da hafta içi her gün kıyasıya mücadele devam ediyorken bugün haftanın final heyecanı başladı. Her gün birbirinden farklı yemekler yaparak, Nursel Ergin ve kayınvaliedelerden puan toplayan gelinlerden en yüksek puanı alan günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim oluyor. Haftanın Finalinde ise tüm haftanın puanları toplanarak birinci belirleniyor ve 10 altın bilezik sahibini buluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı,10 bileziği hangi gelin aldı? İşte, 1 Aralık Gelinim Mutfakta günün ve haftanın puan durumu...