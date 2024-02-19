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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan yarışmacı ve 19 Şubat puan durumu
Giriş Tarihi: 19.02.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 08:53

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan yarışmacı ve 19 Şubat puan durumu

Gelinim Mutfakta 'da haftanın ilk günü heyecanı başladı. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği yarışma programında 12-16 Şubat haftasında 10 altın bileziği koluna takan gelin Tuğba olurken, hiçbir gelin yarışmaya veda etmemişti. Yeni haftayla birlikte rekabetin dozu artarken gün sonunda bir yarışmacı çeyrek altını yakasına takacak. Peki, Gelinim Mutfakta 19 Şubat çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan yarışmacı ve 19 Şubat puan durumu

Günün birincisi olan isim Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. En yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi olacak. Tuğba, Yeşim, Şafak ve Gözde arasındaki birincilik yarışı iyice kızıştı. Peki, 19 Şubat Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan yarışmacı ve 19 Şubat puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 19 ŞUBAT K ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor.

19 Şubat Ocak Cuma günü 1326. Bölüm ile ekranlara geliyor.

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan yarışmacı ve 19 Şubat puan durumu

19 ŞUBAT 2024 GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın ilk gününde kayınvalidelerden ve Nursel Ergin'den en fazla puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan isim henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan yarışmacı ve 19 Şubat puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU19 ŞUBAT 2024

Gelinim Mutfakta 19 Şubat 2024 puan durumu henüz belli olmadı.

GÖZDE-

TUĞBA-

YEŞİM-

ŞAFAK-

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan yarışmacı ve 19 Şubat puan durumu

GELİNİM MUFTAKTA 1325. BÖLÜM | GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu hafta Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan gelin belli oldu.

Hafta toplamında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziği koluna takan gelin Tuğba oldu.

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