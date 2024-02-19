Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan yarışmacı ve 19 Şubat puan durumu

Günün birincisi olan isim Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. En yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi olacak. Tuğba, Yeşim, Şafak ve Gözde arasındaki birincilik yarışı iyice kızıştı. Peki, 19 Şubat Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...