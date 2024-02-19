Giriş Tarihi: 19.02.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
08:53
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan yarışmacı ve 19 Şubat puan durumu
Gelinim Mutfakta 'da haftanın ilk günü heyecanı başladı. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği yarışma programında 12-16 Şubat haftasında 10 altın bileziği koluna takan gelin Tuğba olurken, hiçbir gelin yarışmaya veda etmemişti. Yeni haftayla birlikte rekabetin dozu artarken gün sonunda bir yarışmacı çeyrek altını yakasına takacak. Peki, Gelinim Mutfakta 19 Şubat çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…