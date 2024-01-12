Gelinim Mutfakta kim elendi? 👰 12 Ocak 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
11:42
Gelinim Mutfakta kim elendi son dakika araştırılmaya başlandı. Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D'de yayınlanan program, bugün haftanın final bölümü ile ekranlara geliyor. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan yarışmada, en yüksek puanı alarak altın bilezikleri kazanan yarışmacı ve elenen gelin/kaynana bugün belli oluyor. Yarışmanın sıkı takipçileri 12 Ocak 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi hangi gelin oldu sorularına yanıt arıyor. Peki, 12 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim…