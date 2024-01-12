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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta kim elendi? 👰 12 Ocak 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 11:42

Gelinim Mutfakta kim elendi? 👰 12 Ocak 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi son dakika araştırılmaya başlandı. Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D'de yayınlanan program, bugün haftanın final bölümü ile ekranlara geliyor. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan yarışmada, en yüksek puanı alarak altın bilezikleri kazanan yarışmacı ve elenen gelin/kaynana bugün belli oluyor. Yarışmanın sıkı takipçileri 12 Ocak 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi hangi gelin oldu sorularına yanıt arıyor. Peki, 12 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim…

Gelinim Mutfakta kim elendi? 👰 12 Ocak 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2024 puan durumu sorgulanmaya başladı. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği yemek yarışması programı, haftanın final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Beş gün boyunca tezgah başında mücadele eden gelinlerden biri, bugün 10 altın bileziği almaya hak kazanacak. En düşük puan alan gelin ve kayınvalidesi ise yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi gelin ve kaynana veda etti soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni haftanın birincisi ve elenen yarışmacı bugün açıklanıyor. Peki, Son dakika Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte, 12 Ocak 2024 puan durumu ile altınları kazanan isim…

Gelinim Mutfakta kim elendi? 👰 12 Ocak 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM KAZANDI?

4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor.

Sevilen yemek yarışması programı, 12 Ocak Cuma günü 1300. Bölüm ile ekranlara geliyor.

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Gelinim Mutfakta kim elendi? 👰 12 Ocak 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

12 OCAK 2024 | GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu hafta Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı.

Hafta toplamında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziği koluna takan gelin açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

Gelinim Mutfakta kim elendi? 👰 12 Ocak 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

12 OCAK 2024 GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana henüz açıklanmadı.

Hafta toplamında en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden gelin ve kaynanası belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta kim elendi? 👰 12 Ocak 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

12 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 1300. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanacak.

Gün toplamında en yüksek puanı alarak haftanın son çeyrek altınını kazanan gelin netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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