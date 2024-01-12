Gelinim Mutfakta kim elendi? 👰 12 Ocak 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2024 puan durumu sorgulanmaya başladı. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği yemek yarışması programı, haftanın final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Beş gün boyunca tezgah başında mücadele eden gelinlerden biri, bugün 10 altın bileziği almaya hak kazanacak. En düşük puan alan gelin ve kayınvalidesi ise yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi gelin ve kaynana veda etti soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni haftanın birincisi ve elenen yarışmacı bugün açıklanıyor. Peki, Son dakika Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte, 12 Ocak 2024 puan durumu ile altınları kazanan isim…