Giriş Tarihi: 26.05.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 12:14

Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Mayıs puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı sorusu gündemdeki yerini aldı. Kanal D'nin hafta içi her gün yayına verdiği gelin-kayınvalide yarışma programı, bugün haftanın final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı programda, her Cuma olduğu gibi bu Cuma da 7 altın bileziği kazanan yarışmacı belli oluyor. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı soruları yapımın sıkı takipçileri tarafından yanıt aramaya başladı. 26 Mayıs puan durumu ile haftanın birincisi ve elenen isim belli oluyor. Peki, 26 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte, yanıtı!