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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Mayıs puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?
Giriş Tarihi: 26.05.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 12:14

Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Mayıs puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı sorusu gündemdeki yerini aldı. Kanal D'nin hafta içi her gün yayına verdiği gelin-kayınvalide yarışma programı, bugün haftanın final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı programda, her Cuma olduğu gibi bu Cuma da 7 altın bileziği kazanan yarışmacı belli oluyor. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı soruları yapımın sıkı takipçileri tarafından yanıt aramaya başladı. 26 Mayıs puan durumu ile haftanın birincisi ve elenen isim belli oluyor. Peki, 26 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte, yanıtı!

Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Mayıs puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta 26 Mayıs puan durumu için araştırmalar başladı. Nursel Ergin'in sunumuyla izleyicilerin beğenisine sunulan program, bugün haftanın final bölümü ile yayına veriliyor. Hafta boyunca kıyasıya yarışan 5 gelin arasından en yüksek puan alanı 7 altın bileziğe kavuşuyor. En düşük puana sahip olan yarışmacı ise programa veda ediyor. Yarışmanın sıkı takipçileri Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın birincisi ve elenen yarışmacı bugün netleşiyor. Peki, 26 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı? İşte, altınları kazanan isim…

Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Mayıs puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?

26 MAYIS 2023 | GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi henüz belli olmadı.

Bu haftanın kazanan yarışmacısı açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

Geçtiğimiz hafta ise haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi Ezgi olmuştu.

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Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Mayıs puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz gün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim ise Kader olmuştu.

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Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Mayıs puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?

26 MAYIS 2023 GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen yarışmacı da henüz duyurulmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Mayıs puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA DÜNÜN PUAN DURUMU 25 MAYIS 2023

Kader: 19

Miyase: 12

Asiye: 11

Tuğba: 8

Ezgi: Gönül Hanım'ın annesinin rahatsızlığından dolayı yarışmadan ayrılmak durumunda kaldı.

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