ÖDÜL 20 ALTIN BİLEZİK! Gelinim Mutfakta kim elendi? 15 Aralık 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 15 Aralık 2023 puan durumu || Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı gelin kaynana yarışması, bugün haftanın final bölümü ile ekranlara geliyor. Beş gün boyunca kıran kırana yarışan gelinlerden biri, 20 altın bileziği almaya hak kazanacak. En düşük puan alan gelin ve kayınvalidesi ise yarışmaya veda edecek. Şimdi izleyicilerin gündeminde, Gelinim Mutfakta kim elendi, yarışmaya hangi gelin ve kaynana veda etti soruları var. Yeni haftanın birincisi ve elenen yarışmacı bugün açıklanacak. Peki, Son dakika Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte, 15 Aralık 2023 puan durumu ile altınları kazanan isim…