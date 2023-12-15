Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ÖDÜL 20 ALTIN BİLEZİK! Gelinim Mutfakta kim elendi? 15 Aralık 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 11:50

ÖDÜL 20 ALTIN BİLEZİK! Gelinim Mutfakta kim elendi? 15 Aralık 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi son dakika yanıt arıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan program, bugün haftanın final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği yarışmada, 20 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen gelin/kaynana bugün açıklanacak. Hal böyleyken yarışmanın müdavimleri 15 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, haftanın birincisi hangi gelin oldu sorularına yanıt aramaya başladı. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim merak konusu! Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? İşte, 15 Aralık 2023 puan durumu ile yanıtlar...

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte 15 Aralık 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta 15 Aralık 2023 puan durumu || Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı gelin kaynana yarışması, bugün haftanın final bölümü ile ekranlara geliyor. Beş gün boyunca kıran kırana yarışan gelinlerden biri, 20 altın bileziği almaya hak kazanacak. En düşük puan alan gelin ve kayınvalidesi ise yarışmaya veda edecek. Şimdi izleyicilerin gündeminde, Gelinim Mutfakta kim elendi, yarışmaya hangi gelin ve kaynana veda etti soruları var. Yeni haftanın birincisi ve elenen yarışmacı bugün açıklanacak. Peki, Son dakika Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte, 15 Aralık 2023 puan durumu ile altınları kazanan isim…

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte 15 Aralık 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA'DA BU HAFTANIN ÖDÜLÜ 20 ALTIN BİLEZİK!

Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Kanal D'nin sevilen yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta, 15 Aralık Cuma günü 1280. Bölüm ile ekranlara geliyor.

Bu haftanın ödülü, Tuğba'nın kabul etmediği bilezikler de eklenince tam 20 altın bilezik oldu. Ganimet gibi ödülü kim kazanacak?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte 15 Aralık 2023 puan durumu

15 ARALIK 2023 | GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 260. Hafta 20 altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı.

Hafta toplamında en yüksek puanı toplayarak 20 altın bileziği koluna takan gelin açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte 15 Aralık 2023 puan durumu

15 ARALIK 2023 GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 260. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana henüz açıklanmadı.

Hafta toplamında en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden gelin belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte 15 Aralık 2023 puan durumu

15 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 1280. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanacak.

Gün toplamında en yüksek puanı alarak haftanın son çeyrek altınını kazanan gelin netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

SON DAKİKA