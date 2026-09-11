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Giriş Tarihi: 11.09.2026 13:46

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 11 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta hafta finali

Gelinim Mutfakta'da 11 Eylül 2026 Cuma günü haftanın final heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en yüksek puanı almak için mücadele eden gelinler, final bölümünde birincilik ve büyük ödül için hünerlerini sergiliyor. Günün sonunda haftanın birincisi ve elenen isim merak konusu oluyor.

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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 11 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta hafta finali

Ekranların sevilen yarışmasında haftanın son puanlarıyla birlikte sıralama şekillenecek. Gelinim Mutfakta'nın 11 Eylül 2026 tarihli bölümünde bir gelin yarışmaya veda ederken, en yüksek puanı alan isim haftayı birinci tamamlayacak. İzleyiciler, haftanın sonucunu ve yarışmadan ayrılan gelini araştırıyor.

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 11 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta hafta finali

GELİNİM MUTFAKTA'DA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Haftanın en yüksek puanını toplayarak 10 altın bileziği kazanan isim henüz belli olmadı.

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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 11 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta hafta finali

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki finalinde elenen yarışmacı gün sonunda açıklanacak.

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 11 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta hafta finali

7–10 Eylül 2026 bu haftaki yarışmacılar:

  • Beyza
  • Tuğba
  • Yeşim
  • Cemile
Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 11 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta hafta finali
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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