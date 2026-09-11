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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 11 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta hafta finali
Giriş Tarihi: 11.09.2026 13:46
Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 11 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta hafta finali
Gelinim Mutfakta'da 11 Eylül 2026 Cuma günü haftanın final heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en yüksek puanı almak için mücadele eden gelinler, final bölümünde birincilik ve büyük ödül için hünerlerini sergiliyor. Günün sonunda haftanın birincisi ve elenen isim merak konusu oluyor.