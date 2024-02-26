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Giriş Tarihi: 26.02.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 15:46

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 ŞUBAT👰🏻👉Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? İşte, kazanan gelin...

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yeni bölümde yarışmaya yeni isimler dahil oldu. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda bir ilk oldu. Yeni katılan yarışmacılar elti ve gelin olarak yarışmaya dahil oldu. Bu durum yarışma gidişatında nasıl olacak merak konusu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, 26 Şubat günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 ŞUBAT👰🏻👉Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? İşte, kazanan gelin...

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yeni yarışmacılar ile kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta finalinde elenen isim Tuğba olmuştu. Ancak Gözde elinde olmayan sebepler nedeniyle yarışmadan çekilme kararı aldığını açıklayarak yarışmaya veda eden gelin olmuştu. Peki, 26 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 ŞUBAT👰🏻👉Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? İşte, kazanan gelin...

GELİNİM MUTFAKTA 1331. BÖLÜM || 26 ŞUBAT

1331. bölümde Gelinim Mutfakta'ya yeni bir yarışmacı katılıyor!

CEZA PUANI ALAN YARIŞMACILAR

ŞAFAK toplamda -6 ceza puanı alırken, YEŞİM'de -2 ceza puanı aldı.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 ŞUBAT👰🏻👉Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? İşte, kazanan gelin...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yüksek puan alarak çeyrek altını kazanan gelin YEŞİM oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 ŞUBAT👰🏻👉Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? İşte, kazanan gelin...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN DURUMU

  1. YEŞİM 17
  2. GÖZDE 14
  3. TUĞBA 13
  4. ŞAFAK 1

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 ŞUBAT👰🏻👉Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? İşte, kazanan gelin...
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