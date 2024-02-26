Giriş Tarihi: 26.02.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
15:46
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 ŞUBAT👰🏻👉Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? İşte, kazanan gelin...
Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yeni bölümde yarışmaya yeni isimler dahil oldu. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda bir ilk oldu. Yeni katılan yarışmacılar elti ve gelin olarak yarışmaya dahil oldu. Bu durum yarışma gidişatında nasıl olacak merak konusu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, 26 Şubat günün özeti ve puan durumu!