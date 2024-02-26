GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 ŞUBAT👰🏻👉Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? İşte, kazanan gelin...

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yeni yarışmacılar ile kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta finalinde elenen isim Tuğba olmuştu. Ancak Gözde elinde olmayan sebepler nedeniyle yarışmadan çekilme kararı aldığını açıklayarak yarışmaya veda eden gelin olmuştu. Peki, 26 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?