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Giriş Tarihi: 12.01.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 16:50

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı yapıyor! GİB 1271 personel alım başvuruları başladı mı, başvuru şartlarında neler var?

Yeni yıl ile birlikte birçok kamu kuruluşunda istihdam edilmek üzere personel kadroları ilana çıktı. Gelir İdaresi Başkanlığı da 20241 yılı için 1271 personel alacağını duyurdu. KPSS ile alım yapacak olan kadrolar için başvuru şartları açıklandı. Merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere gelir uzman yardımcılığı kadrosu sınav tarihleri belli oldu. Peki, GİB 1271 personel alım başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartlar neler? İşte ayrıntılar

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı yapıyor! GİB 1271 personel alım başvuruları başladı mı, başvuru şartlarında neler var?

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım ilanını paylaştı. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, "Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda belirtilen yerlere atanmak üzere, 1271 (bin iki yüz yetmiş bir) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır." açıklaması yapıldı. Gelir Uzman Yarcımılığı kadrosuna başvurmak isteyenler ilanın detaylarına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Gelir İdaresi 1271 personel alım ilanı ve şartları

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı yapıyor! GİB 1271 personel alım başvuruları başladı mı, başvuru şartlarında neler var?

GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Başvurular, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecektir. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

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Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı yapıyor! GİB 1271 personel alım başvuruları başladı mı, başvuru şartlarında neler var?

GİB PERSONEL ALIMI SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı yapıyor! GİB 1271 personel alım başvuruları başladı mı, başvuru şartlarında neler var?

GİB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı yapıyor! GİB 1271 personel alım başvuruları başladı mı, başvuru şartlarında neler var?

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konuları şöyledir:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;

Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk,

Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas

Hukuku (Genel Hükümler).

İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası

Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali

Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

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