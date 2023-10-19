Giriş Tarihi: 19.10.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 12:37

Gençlere faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli destek! Faizsiz evlilik kredisi kaç yaş için geçerli, başvuru şartları nelerdir, ne zaman verilecek?

Yeni evlenecek binlerce gencin ilgiyle takip ettiği faizsiz 150 bin TL evlilik kredisinde son durum belli oldu. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verileceği açıklandı. 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları nedir, başvurular ne zaman başlayacak soruları evlenme aşamasında olan ve maddi olarak destek arayan vatandaşların gündeminde. Başkan Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" demişti. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, 0 faizli evlilik kredisi son durum ve tüm merak edilenler…