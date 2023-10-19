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Haberler Fotohaber Gençlere faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli destek! Faizsiz evlilik kredisi kaç yaş için geçerli, başvuru şartları nelerdir, ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 19.10.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 12:37

Gençlere faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli destek! Faizsiz evlilik kredisi kaç yaş için geçerli, başvuru şartları nelerdir, ne zaman verilecek?

Yeni evlenecek binlerce gencin ilgiyle takip ettiği faizsiz 150 bin TL evlilik kredisinde son durum belli oldu. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verileceği açıklandı. 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları nedir, başvurular ne zaman başlayacak soruları evlenme aşamasında olan ve maddi olarak destek arayan vatandaşların gündeminde. Başkan Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" demişti. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, 0 faizli evlilik kredisi son durum ve tüm merak edilenler…

Gençlere faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli destek! Faizsiz evlilik kredisi kaç yaş için geçerli, başvuru şartları nelerdir, ne zaman verilecek?

Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek faizsiz evlilik kredisinin detayları netleşti. Hatırlanacağı üzere, Başkan Erdoğan yeni evlenecek olan gençlere 150 bin TL kredi verileceğini ve bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulanacağını açıklamıştı. Kredi yeni kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankasından karşılanacak. Peki, Faizsiz evlilik kredisi kaç yaş için geçerli, başvuru şartları nelerdir, ne zaman verilecek? İşte, 0 faizli 150 bin TL hakkında son dakika gelişmeleri

Gençlere faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli destek! Faizsiz evlilik kredisi kaç yaş için geçerli, başvuru şartları nelerdir, ne zaman verilecek?

EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM

Aile ve Gençlik Bankası'yla ilgili detaylar netleşiyor: Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. Kredi miktarı her yıl artırılacak.

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Gençlere faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli destek! Faizsiz evlilik kredisi kaç yaş için geçerli, başvuru şartları nelerdir, ne zaman verilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı Aile ve Gençlik Bankası'yla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. AK Parti grubu, yasa teklifinin taslak metnini hazırladı. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor.

Gençlere faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli destek! Faizsiz evlilik kredisi kaç yaş için geçerli, başvuru şartları nelerdir, ne zaman verilecek?

FON GİBİ ÇALIŞACAK

Edinilen bilgilere göre, yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek.

Gençlere faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli destek! Faizsiz evlilik kredisi kaç yaş için geçerli, başvuru şartları nelerdir, ne zaman verilecek?

Böylece gençler, ev kurma endişesi olmadan rahatça evlenebilecek. Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının temsilcilerinden oluşacak ve fon gibi çalışacak.

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