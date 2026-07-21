Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler, hangi branşlarda alım yapılacak?

PERSONEL ALIMI NASIL YAPILACAK?

Her pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak kontenjanın üç katına kadar kişi sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olanların tamamı değerlendirmeye alınacak.

Sözlü sınavın ardından başarı sıralaması oluşturulacak. Her kadro ve il için kontenjan sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Sınav tarihleri ile katılım bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak.



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