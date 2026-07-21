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Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler, hangi branşlarda alım yapılacak?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 13:44
Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler, hangi branşlarda alım yapılacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, farklı meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 550 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarını kapsayan ilan için adayların taşıması gereken kriterler duyuruldu. Peki, başvuru şartları neler, hangi branşlarda alım yapılacak?