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Giriş Tarihi: 21.07.2026 13:44

Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler, hangi branşlarda alım yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, farklı meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 550 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarını kapsayan ilan için adayların taşıması gereken kriterler duyuruldu. Peki, başvuru şartları neler, hangi branşlarda alım yapılacak?

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Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler, hangi branşlarda alım yapılacak?

İlanda yer alan branşlarda görev almak isteyen adaylar, belirlenen tarihler arasında işlemlerini elektronik ortamda tamamlayacak. Başvuru sürecine ilişkin tarihler, koşullar ve değerlendirme ayrıntıları Bakanlığın duyurusunda yer alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler, hangi branşlarda alım yapılacak?

GSB 550 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 20 Temmuz 2026 saat 00.00'da başladı. Adaylar işlemlerini 24 Temmuz 2026 saat 17.00'ye kadar tamamlayabilecek.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler, hangi branşlarda alım yapılacak?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müracaatlar, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ekranından gerçekleştirilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan işlemler kabul edilmeyecek. Adaylar yalnızca bir pozisyon ve bir il için tercihte bulunabilecek.

KARİYER KAPISI KAMU İŞE ALIM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler, hangi branşlarda alım yapılacak?

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Bakanlığın taşra teşkilatındaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacak. Branşlara göre kontenjanlar şöyle:

  • Diyetisyen: 100 kişi
  • Psikolog: 150 kişi
  • Sosyal çalışmacı: 300 kişi

Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler, hangi branşlarda alım yapılacak?

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adayların taşıması gereken temel şartlar şu şekilde:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak
  • İlgili pozisyon için belirlenen lisans bölümünden mezun olmak
  • 2024 KPSS B Grubu P3 puan türünden en az 60 puan almak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak
  • Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık sorunu bulunmamak
  • Vardiyalı çalışma düzenine engel bir durumu olmamak
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler, hangi branşlarda alım yapılacak?

PERSONEL ALIMI NASIL YAPILACAK?

Her pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak kontenjanın üç katına kadar kişi sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olanların tamamı değerlendirmeye alınacak.

Sözlü sınavın ardından başarı sıralaması oluşturulacak. Her kadro ve il için kontenjan sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Sınav tarihleri ile katılım bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak.


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