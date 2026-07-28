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Haberler Fotohaber Geyik Dolunayı ne zaman, saat kaçta zirveye çıkacak? 2026 Temmuz Dolunayı tarihi ve etkileri
Giriş Tarihi: 28.07.2026 18:52 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 18:54

Geyik Dolunayı ne zaman, saat kaçta zirveye çıkacak? 2026 Temmuz Dolunayı tarihi ve etkileri

Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği Geyik Dolunayı için geri sayım tamamlanıyor. 2026 Temmuz dolunayı ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek soruları arama motorlarında zirveye yerleşti. Yılda sadece bir kez gözlemlenen bu doğa olayı, hem astronomi hem de astroloji meraklıları için büyüleyici bir görsel şölen sunacak. İşte tüm detaylar...

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Geyik Dolunayı ne zaman, saat kaçta zirveye çıkacak? 2026 Temmuz Dolunayı tarihi ve etkileri

Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin ortasında gerçekleşen Temmuz ayı dolunayı, Kova burcundaki seyriyle gökyüzünü aydınlatmaya hazırlanıyor. Türkiye genelinden net bir şekilde izlenebilecek gök olayı, havanın kararmasıyla birlikte görsel bir şölene dönüşecek. Gökyüzü gözlemcileri ve fotoğrafçılar bu özel anı kaçırmamak adına hazırlıklarını tamamladı.

Geyik Dolunayı ne zaman, saat kaçta zirveye çıkacak? 2026 Temmuz Dolunayı tarihi ve etkileri

2026 GEYİK DOLUNAYI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Gökyüzü takvimine göre 2026 yılının en dikkat çekici astronomik olaylarından biri olan Temmuz dolunayı, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek. Ay, tam evresine ve maksimum parlaklığına Türkiye saatiyle (TSİ) 17.36'da ulaşacak.

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Geyik Dolunayı ne zaman, saat kaçta zirveye çıkacak? 2026 Temmuz Dolunayı tarihi ve etkileri

Zirve noktası gündüz saatlerine denk gelse de Türkiye'den en net ve etkileyici gözlem gün batımının hemen ardından başlayacak. 29 Temmuz akşamı havanın kararmasıyla ufkunu kaplayacak olan Ay, 30 Temmuz sabahının ilk ışıklarına kadar tüm ihtişamıyla izlenebilecek.

Geyik Dolunayı ne zaman, saat kaçta zirveye çıkacak? 2026 Temmuz Dolunayı tarihi ve etkileri

GEYİK DOLUNAYI (BUCK MOON) İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Kuzey Amerika'daki yerli kabilelerin ve geleneksel iklim takvimlerinin adlandırmalarına dayanan bu özel tanım, doğanın mevsimsel döngülerinden ilham alıyor. Temmuz ayında erkek geyiklerin (boynuzlu geyikler) kadife kaplı boynuzlarının hızla uzamaya ve yenilenmeye başlaması nedeniyle bu dolunaya geleneksel olarak "Geyik Dolunayı" (Buck Moon) adı verilmiştir.

Geyik Dolunayı ne zaman, saat kaçta zirveye çıkacak? 2026 Temmuz Dolunayı tarihi ve etkileri

Aynı zamanda bu dönem fırtınalı yaz günlerine denk geldiği için bazı kültürlerde "Fırtına Dolunayı" veya olgunlaşan mısır rekoltesine atıfla "Mısır Dolunayı" olarak da anılmaktadır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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