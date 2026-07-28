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Geyik Dolunayı ne zaman, saat kaçta zirveye çıkacak? 2026 Temmuz Dolunayı tarihi ve etkileri
Giriş Tarihi: 28.07.2026 18:52
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 18:54
Geyik Dolunayı ne zaman, saat kaçta zirveye çıkacak? 2026 Temmuz Dolunayı tarihi ve etkileri
Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği Geyik Dolunayı için geri sayım tamamlanıyor. 2026 Temmuz dolunayı ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek soruları arama motorlarında zirveye yerleşti. Yılda sadece bir kez gözlemlenen bu doğa olayı, hem astronomi hem de astroloji meraklıları için büyüleyici bir görsel şölen sunacak. İşte tüm detaylar...