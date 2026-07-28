Geyik Dolunayı ne zaman, saat kaçta zirveye çıkacak? 2026 Temmuz Dolunayı tarihi ve etkileri

Zirve noktası gündüz saatlerine denk gelse de Türkiye'den en net ve etkileyici gözlem gün batımının hemen ardından başlayacak. 29 Temmuz akşamı havanın kararmasıyla ufkunu kaplayacak olan Ay, 30 Temmuz sabahının ilk ışıklarına kadar tüm ihtişamıyla izlenebilecek.