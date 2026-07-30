Gökyüzünde çifte meteor yağmuru! 30-31 Temmuz çifte meteor yağmuru ne zaman,Türkiye’den izlenecek mi?

ÇİFTE METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Her iki meteor yağmuru da hava koşullarının uygun olması hâlinde Türkiye'den izlenebilecek. Ancak 30-31 Temmuz gecesi Ay'ın yaklaşık yüzde 98 dolulukta olması, sönük meteorların görülmesini zorlaştıracak. Parlak meteorlar ise ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerden çıplak gözle takip edilebilecek.