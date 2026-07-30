Haberler
Fotohaber
Gökyüzünde çifte meteor yağmuru! 30-31 Temmuz çifte meteor yağmuru ne zaman,Türkiye’den izlenecek mi?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 14:26
Gökyüzünde çifte meteor yağmuru! 30-31 Temmuz çifte meteor yağmuru ne zaman,Türkiye’den izlenecek mi?
Temmuz ayının son gecesinde iki farklı meteor yağmuru aynı anda en yoğun dönemine ulaşacak. Güney Delta Aquariid ve Alfa Capricornidlerin oluşturacağı gökyüzü hareketliliği, Türkiye'den gözlem yapmak isteyenlerin de ilgisini çekti. Peki, 30-31 Temmuz çifte meteor yağmuru ne zaman,Türkiye'den izlenecek mi?