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Haberler Fotohaber Gökyüzünde çifte meteor yağmuru! 30-31 Temmuz çifte meteor yağmuru ne zaman,Türkiye’den izlenecek mi?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 14:26

Gökyüzünde çifte meteor yağmuru! 30-31 Temmuz çifte meteor yağmuru ne zaman,Türkiye’den izlenecek mi?

Temmuz ayının son gecesinde iki farklı meteor yağmuru aynı anda en yoğun dönemine ulaşacak. Güney Delta Aquariid ve Alfa Capricornidlerin oluşturacağı gökyüzü hareketliliği, Türkiye'den gözlem yapmak isteyenlerin de ilgisini çekti. Peki, 30-31 Temmuz çifte meteor yağmuru ne zaman,Türkiye'den izlenecek mi?

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Gökyüzünde çifte meteor yağmuru! 30-31 Temmuz çifte meteor yağmuru ne zaman,Türkiye’den izlenecek mi?

Temmuz ayının son günlerinde gökyüzünde yaşanacak hareketlilik, doğa tutkunlarına farklı bir gözlem deneyimi sunacak. Türkiye'nin birçok noktasından takip edilebilecek olay için karanlık ve açık alanlar tercih edilecek.

Gökyüzünde çifte meteor yağmuru! 30-31 Temmuz çifte meteor yağmuru ne zaman,Türkiye’den izlenecek mi?

ÇİFTE METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Güney Delta Aquariid ve Alfa Capricornid meteor yağmurları, 30 Temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan gece aynı anda en yoğun dönemine ulaşacak. İki ayrı meteor akışının zirve tarihlerinin çakışması nedeniyle gökyüzü olayı "çifte meteor yağmuru" olarak adlandırılıyor.

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Gökyüzünde çifte meteor yağmuru! 30-31 Temmuz çifte meteor yağmuru ne zaman,Türkiye’den izlenecek mi?

ÇİFTE METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Her iki meteor yağmuru da hava koşullarının uygun olması hâlinde Türkiye'den izlenebilecek. Ancak 30-31 Temmuz gecesi Ay'ın yaklaşık yüzde 98 dolulukta olması, sönük meteorların görülmesini zorlaştıracak. Parlak meteorlar ise ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerden çıplak gözle takip edilebilecek.

Gökyüzünde çifte meteor yağmuru! 30-31 Temmuz çifte meteor yağmuru ne zaman,Türkiye’den izlenecek mi?

GÜNEY DELTA AQUARİİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Güney Delta Aquariidler, her yıl temmuz ve ağustos aylarında etkin olan bir meteor yağmurudur. Meteorlar gökyüzünde Kova Takımyıldızı çevresinden yayılıyormuş gibi görünür. İdeal gözlem koşullarında saatte yaklaşık 25 meteora ulaşabilen bu yağmur, Güney Yarım Küre'den daha belirgin izlenir.

Gökyüzünde çifte meteor yağmuru! 30-31 Temmuz çifte meteor yağmuru ne zaman,Türkiye’den izlenecek mi?

ALFA CAPRİCORNİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Alfa Capricornidler, temmuz ayının başından ağustos ortasına kadar görülebilen bir meteor yağmurudur. Saatlik meteor sayısı düşük olsa da yavaş hareket eden parlak ateş toplarıyla dikkat çeker. Bu özelliği nedeniyle Ay ışığına rağmen bazı meteorların fark edilme ihtimali bulunuyor.

Gökyüzünde çifte meteor yağmuru! 30-31 Temmuz çifte meteor yağmuru ne zaman,Türkiye’den izlenecek mi?

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