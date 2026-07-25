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Gökyüzünde görsel şölen için geri sayım başladı: Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?
Giriş Tarihi: 25.07.2026 10:11
Gökyüzünde görsel şölen için geri sayım başladı: Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?
Yılın en görkemli gök olayı Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Her yıl Ağustos ortasında zirveye ulaşan bu görsel şöleni kaçırmak istemeyenler izleme tarihlerini ve saatlerini araştırmaya başladı. Peki, merakla beklenen Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?