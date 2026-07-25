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Giriş Tarihi: 25.07.2026 10:11

Gökyüzünde görsel şölen için geri sayım başladı: Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

Yılın en görkemli gök olayı Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Her yıl Ağustos ortasında zirveye ulaşan bu görsel şöleni kaçırmak istemeyenler izleme tarihlerini ve saatlerini araştırmaya başladı. Peki, merakla beklenen Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

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Gökyüzünde görsel şölen için geri sayım başladı: Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın kalıntılarından oluşan Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Astronomi meraklılarının heyecanla beklediği doğa olayı öncesinde araştırmalar hız kazanırken, Perseid meteor yağmuru ne zaman sorusunun yanıtı ve Türkiye'den izlenme detayları netleşti.

Gökyüzünde görsel şölen için geri sayım başladı: Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Yılın en görkemli gök olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece zirve noktasına ulaşacak. Meteor hareketliliği Temmuz ortasında başlamış olsa da en yoğun geçişler Ağustos ayının ortasında gerçekleşecek.

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Gökyüzünde görsel şölen için geri sayım başladı: Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Kuzey Yarımküre'de yer alan Türkiye, bu görsel şöleni izlemek için oldukça avantajlı bir konumda yer alıyor. Havanın açık olduğu bölgelerde meteor yağmuru çıplak gözle net bir şekilde takip edilebilecek.

Gökyüzünde görsel şölen için geri sayım başladı: Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Perseid meteor yağmuru, Güneş çevresindeki yörüngesini 133 yılda tamamlayan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın uzayda bıraktığı toz ve kaya kalıntılarından oluşur. Dünyamız her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında bu kalıntı bulutunun içinden geçer. Atmosfere yüksek hızla giren küçük taş ve toz parçacıklarının sürtünmeyle yanarak ışık saçması sonucu, halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen büyüleyici görsel şölen ortaya çıkar.

Gökyüzünde görsel şölen için geri sayım başladı: Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

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