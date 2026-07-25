Gökyüzünde görsel şölen için geri sayım başladı: Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Yılın en görkemli gök olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece zirve noktasına ulaşacak. Meteor hareketliliği Temmuz ortasında başlamış olsa da en yoğun geçişler Ağustos ayının ortasında gerçekleşecek.