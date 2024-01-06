GÖNÜL DAĞI 122. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 06.01.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
23:40
Gönül Dağı 122. Bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı son olarak 121. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ı buluşturan yapımın son bölümünde, Taner Selma'nın yüzünü güldürebilmek için sürpriz nişan töreni hazırlar. Elif ve Kenan ise sağlık ocağının bahçesinde bir bebek bulur. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı gelecek bölümü merak eden seyircilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 122. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...