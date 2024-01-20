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Haberler Fotohaber Gönül Dağı 123.bölüm yayında! Gönül Dağı yeni bölüm TRT ile canlı izle
Giriş Tarihi: 20.01.2024 20:12 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 20:12

Gönül Dağı 123.bölüm yayında! Gönül Dağı yeni bölüm TRT ile canlı izle

TRT'de her hafta cumartesi günleri yayınlanan dizi bu akşam 123. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüm için canlı izle araştırmaları devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi oyuncuların yer aldığı dizide geçtiğimiz hafta Yasemin Taner ve Selma öğretmeni ayırmak için türlü kötülükler yaparken amca oğullarının bin bir emek verdiği rokete zarar vermiştir. Bundan sonra amca oğulları zor durumdadır. Selma öğretmen de görevine hala geri dönememiştir. Gönül Dağı sakinleri de amca oğullarının üstüne gelirken Taner, Ramazan ve Veysel'in yeni planı nedir? Yasemin oyunlarına devam edecek mi? İşte soruların cevabı için Gönül Dağı 123.bölüm TRT ile canlı izle

Gönül Dağı 123.bölüm yayında! Gönül Dağı yeni bölüm TRT ile canlı izle

TRT'nin çekimleri Eskişehir ve çevresinde gerçekleşen, Orta Anadolu insanına ışık tutan dizide çalışmanın, emeğin, dostluğun, komşuluğun ve karşılıksız sevginin birçok hali anlatılıyor. Diziye uzun bir aradan sonra geri dönen ve Taner'e saplantılı bir aşk besleyen Yasemin amcaoğulları ve Selma'nın hayatını alt üst etmek için yeni planlar peşindedir. İşte Gönül Dağı 123. bölüm canlı izle

Gönül Dağı 123.bölüm yayında! Gönül Dağı yeni bölüm TRT ile canlı izle

GÖNÜL DAĞI 123.BÖLÜM CANLI İZLE

Gönül Dağı'nın 123. bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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Gönül Dağı 123.bölüm yayında! Gönül Dağı yeni bölüm TRT ile canlı izle

GÖNÜL DAĞI 123.BÖLÜM ÖZETİ

Selma, soruşturma devam ettiği için öğretmenlik mesleğine ara vermek zorunda kalır. Öğrencilerine veda etmek için okula gider. Ali, Yusuf ve Ramazan Jr. "Selma Öğretmen'i Kurtarma Operasyonu" yapmaya karar verirler.

Gönül Dağı 123.bölüm yayında! Gönül Dağı yeni bölüm TRT ile canlı izle

Roketin ikinci kez patlamasından sonra kasabalıların evlerine zarar gelmiştir. Kasabalılar amcaoğullarından şikayetçi olurlar. Taner, bir yandan roketin patlamasının sebebini araştırırken, diğer yandan kasabalının baskısıyla karşılaşır.

Gönül Dağı 123.bölüm yayında! Gönül Dağı yeni bölüm TRT ile canlı izle

Amcaoğulları bu durumda ne yapacaktır? Cemile ve Asuman, eşleri için endişelenir. Artık TVR için çalışmalarını istemezler. Ramazan ve Veysel'in tepkisi ne olacaktır? Elif, sağlık ocağında buldukları bebeğin yurda verilmesinden dolayı üzgündür. Kenan eşini mutlu edebilmek için ne yapacaktır?

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