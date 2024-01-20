Gönül Dağı 123.bölüm yayında! Gönül Dağı yeni bölüm TRT ile canlı izle

Amcaoğulları bu durumda ne yapacaktır? Cemile ve Asuman, eşleri için endişelenir. Artık TVR için çalışmalarını istemezler. Ramazan ve Veysel'in tepkisi ne olacaktır? Elif, sağlık ocağında buldukları bebeğin yurda verilmesinden dolayı üzgündür. Kenan eşini mutlu edebilmek için ne yapacaktır?