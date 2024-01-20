Giriş Tarihi: 20.01.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
20:12
Gönül Dağı 123.bölüm yayında! Gönül Dağı yeni bölüm TRT ile canlı izle
TRT'de her hafta cumartesi günleri yayınlanan dizi bu akşam 123. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüm için canlı izle araştırmaları devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi oyuncuların yer aldığı dizide geçtiğimiz hafta Yasemin Taner ve Selma öğretmeni ayırmak için türlü kötülükler yaparken amca oğullarının bin bir emek verdiği rokete zarar vermiştir. Bundan sonra amca oğulları zor durumdadır. Selma öğretmen de görevine hala geri dönememiştir. Gönül Dağı sakinleri de amca oğullarının üstüne gelirken Taner, Ramazan ve Veysel'in yeni planı nedir? Yasemin oyunlarına devam edecek mi? İşte soruların cevabı için Gönül Dağı 123.bölüm TRT ile canlı izle