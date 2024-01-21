Giriş Tarihi: 21.01.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
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Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı || "Taner ateşler içinde yanıyor" Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle
Gönül Dağı dizisi son olarak 123.bölümüyle ekranlara geldi. Gönül Dağı 124.bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi oyuncuların yer aldığı dizide son olarak amca oğulları Veysel, Ramazan ve Taner her şeylerini kaybetmiş büyük borca girmiş ve yeniden hayata tutunma mücadelesi verirlerken Yasemin'in Taner ve Selma'yı ayırma planları devam eder. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 124. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...