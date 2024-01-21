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Haberler Fotohaber Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı || "Taner ateşler içinde yanıyor" Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle
Giriş Tarihi: 21.01.2024 00:32 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 00:32

Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı || "Taner ateşler içinde yanıyor" Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle

Gönül Dağı dizisi son olarak 123.bölümüyle ekranlara geldi. Gönül Dağı 124.bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi oyuncuların yer aldığı dizide son olarak amca oğulları Veysel, Ramazan ve Taner her şeylerini kaybetmiş büyük borca girmiş ve yeniden hayata tutunma mücadelesi verirlerken Yasemin'in Taner ve Selma'yı ayırma planları devam eder. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 124. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...

Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı || Taner ateşler içinde yanıyor Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Taner ve Selma'nın ilişkisi zorlu sınavlardan geçerken birlikte her şeyin üstesinden gelebilecekler mi? İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 124. Bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…

Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı || Taner ateşler içinde yanıyor Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI 124. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 124. bölüm fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=dqLsDxexnP8

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Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı || Taner ateşler içinde yanıyor Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI 124.BÖLÜM ÖZETİ

Selma, soruşturma devam ettiği için öğretmenlik mesleğine ara vermek zorunda kalır. Öğrencilerine veda etmek için okula gider. Ali, Yusuf ve Ramazan Jr. "Selma Öğretmen'i Kurtarma Operasyonu" yapmaya karar verirler.

Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı || Taner ateşler içinde yanıyor Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle

Roketin ikinci kez patlamasından sonra kasabalıların evlerine zarar gelmiştir. Kasabalılar amcaoğullarından şikayetçi olurlar. Taner, bir yandan roketin patlamasının sebebini araştırırken, diğer yandan kasabalının baskısıyla karşılaşır.

Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı || Taner ateşler içinde yanıyor Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle

Amcaoğulları bu durumda ne yapacaktır? Cemile ve Asuman, eşleri için endişelenir. Artık TVR için çalışmalarını istemezler. Ramazan ve Veysel'in tepkisi ne olacaktır? Elif, sağlık ocağında buldukları bebeğin yurda verilmesinden dolayı üzgündür. Kenan eşini mutlu edebilmek için ne yapacaktır?

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