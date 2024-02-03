Giriş Tarihi: 03.02.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
20:26
GÖNÜL DAĞI 125. BÖLÜM İZLE – TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı son bölüm tek parça izle full HD
Gönül Dağı 125. Bölüm izle TRT 1 ekranlarında yerini aldı. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ı buluşturan dizi cumartesi akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alıyor. Bu hafta Taner ve Selma, kayalıklardan düşen Yasemin'i hastaneye yetiştirir. Selma, yaptığı kötülükleri öğrendiği halde yaşam mücadelesi veren Yasemin'e destek olur. İşte, Gönül Dağı son bölüm full izle ekranı…