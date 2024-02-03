GÖNÜL DAĞI 125. BÖLÜM İZLE – TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı son bölüm tek parça izle full HD

Gönül Dağı yeni bölüm izle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Her hafta cumartesi günü ekranlara gelen yapımda bu hafta Veysel, dolandırıldığı gerçeğiyle yüzleşirken ailesiyle gerilim yaşar. Veysel parasını geri alabilmek için Musti'nin peşine düşer. İşte, Gönül Dağı 125. bölüm HD izle seçenekleri ile yayında…