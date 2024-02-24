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Haberler Fotohaber Gönül Dağı 128. bölüm canlı izle LİNKİ || Gönül Dağı yeni bölüm TRT1 ekranıyla canlı izle "Taner şimdi ne yapacak?"
Giriş Tarihi: 24.02.2024 20:31 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 20:31

Gönül Dağı 128. bölüm canlı izle LİNKİ || Gönül Dağı yeni bölüm TRT1 ekranıyla canlı izle "Taner şimdi ne yapacak?"

TRT'de her hafta cumartesi günleri yayınlanan dizi bu akşam 128. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölüm için canlı izle araştırmaları devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünde Erkan Filiz'e duygularını itiraf eder. Fakat bunun için geç kalmıştır. Filiz'in hayatında artık başkası vardır. Taner konferansa giden Selma'yı özler ve yanına gitmek ister fakat talihsiz bir olay yaşanır. Bundan sonra Taner ne yapacaktır? İşte soruların cevabı için Gönül Dağı 128.bölüm TRT ile canlı izle

Gönül Dağı 128. bölüm canlı izle LİNKİ || Gönül Dağı yeni bölüm TRT1 ekranıyla canlı izle Taner şimdi ne yapacak?

TRT'nin çekimleri Eskişehir ve çevresinde gerçekleşen, Orta Anadolu insanına ışık tutan dizide çalışmanın, emeğin, dostluğun, komşuluğun ve karşılıksız sevginin birçok hali anlatılıyor.Selma ve Taner tam mutluğa ulaşmışken başlarına gelecek olaylar bu çifti üzecektir. İşte Gönül Dağı 128. bölüm canlı izle ekranı

Gönül Dağı 128. bölüm canlı izle LİNKİ || Gönül Dağı yeni bölüm TRT1 ekranıyla canlı izle Taner şimdi ne yapacak?

GÖNÜL DAĞI 128. BÖLÜM CANLI İZLE

Gönül Dağı dizisi yeni bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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Gönül Dağı 128. bölüm canlı izle LİNKİ || Gönül Dağı yeni bölüm TRT1 ekranıyla canlı izle Taner şimdi ne yapacak?

GÖNÜL DAĞI 127. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları kasabalının güvenini tekrar kazanmıştır. İşlerine devam ederken ağıla roket çalışmasıyla ilgili bir profesör ve ekibi gelir. Amcaoğulları yardım isteği karşısında ne yapacaktır? Selma, roketle ilgili işin içinden çıkamayan Taner'i sürpriz yaparak bir yere götürür

Gönül Dağı 128. bölüm canlı izle LİNKİ || Gönül Dağı yeni bölüm TRT1 ekranıyla canlı izle Taner şimdi ne yapacak?

İkili kimi ziyarete gidecektir? Ramazan, Dişçi Musa'nın evini temizlerken bir kitap bulur. Kitap ne hakkındadır? Erkan liseden arkadaşı İrem'le görüşmeye başlar. Erkan, İrem'le görüştüğünde ne yapacaktır? Mevsim, Seyfettin'in aşk ilanına nasıl bir cevap verecektir?

Gönül Dağı 128. bölüm canlı izle LİNKİ || Gönül Dağı yeni bölüm TRT1 ekranıyla canlı izle Taner şimdi ne yapacak?
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