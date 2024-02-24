Giriş Tarihi: 24.02.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
20:31
Gönül Dağı 128. bölüm canlı izle LİNKİ || Gönül Dağı yeni bölüm TRT1 ekranıyla canlı izle "Taner şimdi ne yapacak?"
TRT'de her hafta cumartesi günleri yayınlanan dizi bu akşam 128. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölüm için canlı izle araştırmaları devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünde Erkan Filiz'e duygularını itiraf eder. Fakat bunun için geç kalmıştır. Filiz'in hayatında artık başkası vardır. Taner konferansa giden Selma'yı özler ve yanına gitmek ister fakat talihsiz bir olay yaşanır. Bundan sonra Taner ne yapacaktır? İşte soruların cevabı için Gönül Dağı 128.bölüm TRT ile canlı izle