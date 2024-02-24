Gönül Dağı 128. bölüm canlı izle LİNKİ || Gönül Dağı yeni bölüm TRT1 ekranıyla canlı izle "Taner şimdi ne yapacak?"

GÖNÜL DAĞI 127. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları kasabalının güvenini tekrar kazanmıştır. İşlerine devam ederken ağıla roket çalışmasıyla ilgili bir profesör ve ekibi gelir. Amcaoğulları yardım isteği karşısında ne yapacaktır? Selma, roketle ilgili işin içinden çıkamayan Taner'i sürpriz yaparak bir yere götürür