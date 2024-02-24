Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber GÖNÜL DAĞI 129. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 24.02.2024 23:47 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 23:48

GÖNÜL DAĞI 129. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Gönül Dağı dizisi son olarak 128.bölümüyle ekranlara geldi. Gönül Dağı 128.bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi oyuncuların yer aldığı dizide son olarak Taner kaza yaparak bülbül divanesine çarptı. İzleyiciler Taner'e ve Bülbül Divanesine neler olacağını merak ediyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 128. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...

GÖNÜL DAĞI 129. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Taner ve Selma'nın ilişkisi yine zorlu sınavlardan mı geçecek? İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 128. Bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…

GÖNÜL DAĞI 129. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

GÖNÜL DAĞI 128. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 129. bölüm fragmanını henüz yayınlanmadı yayınlandığında yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GÖNÜL DAĞI 129. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

GÖNÜL DAĞI 128.BÖLÜM ÖZETİ

GÖNÜL DAĞI 129. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
GÖNÜL DAĞI 129. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
SON DAKİKA