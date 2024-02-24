Giriş Tarihi: 24.02.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
23:48
GÖNÜL DAĞI 129. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Gönül Dağı dizisi son olarak 128.bölümüyle ekranlara geldi. Gönül Dağı 128.bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi oyuncuların yer aldığı dizide son olarak Taner kaza yaparak bülbül divanesine çarptı. İzleyiciler Taner'e ve Bülbül Divanesine neler olacağını merak ediyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 128. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...