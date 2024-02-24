GÖNÜL DAĞI 129. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Taner ve Selma'nın ilişkisi yine zorlu sınavlardan mı geçecek? İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 128. Bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…