Giriş Tarihi: 09.03.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
23:11
GÖNÜL DAĞI 131. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Gönül Dağı 131. Bölüm fragmanı heyecanı başladı. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ı buluşturan dizide son bölümünde Taner ve Selma düğünlerini hemen yapabilmek için annelerini ikna etmeye çalışmıştı.Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, yeni ve son bölüme dair detaylar.