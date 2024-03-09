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Haberler Fotohaber GÖNÜL DAĞI 131. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 09.03.2024 23:11 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 23:11

GÖNÜL DAĞI 131. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Gönül Dağı 131. Bölüm fragmanı heyecanı başladı. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ı buluşturan dizide son bölümünde Taner ve Selma düğünlerini hemen yapabilmek için annelerini ikna etmeye çalışmıştı.Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, yeni ve son bölüme dair detaylar.

GÖNÜL DAĞI 131. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yayınlanan son bölümün ardından gündeme geldi. Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artarken Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Gönül Dağı 131. bölüm fragmanı ve son bölüme dair merak edilenler.

GÖNÜL DAĞI 131. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

9 Mart Cumartesi günü yayınlanan bölümü izlemek için:

GÖNÜL DAĞI 130. BÖLÜM İZLE

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GÖNÜL DAĞI 131. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

GÖNÜL DAĞI 131. BÖLÜM FRAGMANI

Gönül Dağı 125. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

GÖNÜL DAĞI 131. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

GÖNÜL DAĞI 130. BÖLÜM KONUSU

Taner ve Selma düğünlerini hemen yapabilmek için annelerini ikna etmeye çalışır. Halime ve Leyla, Adile'yi hasta zannettiği için düğün fikrine yanaşmaz. İkili nasıl ikna olacaktır?

GÖNÜL DAĞI 131. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Düğün için hazırlıklara başlayan Kaya Ailesi neler yaşayacaktır?
Veysel, Ramazan, Asuman ve Cemile, düğün için şarkıcı aramaya başlar. Çocuklar organizasyona dahil olmadığı için aileleriyle yarışa girer.

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