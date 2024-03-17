Giriş Tarihi: 17.03.2024 00:48
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
00:48
Gönül Dağı 132. yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Gönül Dağı fragmanı paylaşıldı! İşte gelecek hafta olacaklar
Gönül Dağı 132. yeni bölüm fragmanı izle ekranı sorgulamaları başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan aile, dram, komedi ve romantik türdeki dizi, son olarak 131. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın paylaştığı yapımın son bölümünde Taner ve Selma evlenir ve balayı için İstanbul'a gider. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...