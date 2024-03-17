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Haberler Fotohaber Gönül Dağı 132. yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Gönül Dağı fragmanı paylaşıldı! İşte gelecek hafta olacaklar
Giriş Tarihi: 17.03.2024 00:48 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 00:48

Gönül Dağı 132. yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Gönül Dağı fragmanı paylaşıldı! İşte gelecek hafta olacaklar

Gönül Dağı 132. yeni bölüm fragmanı izle ekranı sorgulamaları başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan aile, dram, komedi ve romantik türdeki dizi, son olarak 131. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın paylaştığı yapımın son bölümünde Taner ve Selma evlenir ve balayı için İstanbul'a gider. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Gönül Dağı 132. yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Gönül Dağı fragmanı paylaşıldı! İşte gelecek hafta olacaklar

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. TRT 1'in aile, dram, komedi ve romantik türdeki Köprü Film imzalı dizisi son bölümüyle de izleyicileri duygudan duyguya sürükledi. Taner ve Selma nihayet muradına erer. İkili balayı için İstanbul'a gider. Filiz ve Erkan ise mezun oldukları liseye pilav gününe giderler. İkili İrem ve Çetin ile karşılaşır. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 132. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Gönül Dağı 132. yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Gönül Dağı fragmanı paylaşıldı! İşte gelecek hafta olacaklar

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE!

Anadolu'nun tertemiz aşklarının, unutulmaya yüz tutmuş efsanelerinin, toprak kokan hikayelerinin anlatıldığı TRT 1 dizisi Gönül Dağı, 20. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

16 Mart 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Gönül Dağı 131. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı 132. yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Gönül Dağı fragmanı paylaşıldı! İşte gelecek hafta olacaklar

GÖNÜL DAĞI 132. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Gönül Dağı 132. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

https://www.youtube.com/@GonulDagiTRT

Gönül Dağı 132. yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Gönül Dağı fragmanı paylaşıldı! İşte gelecek hafta olacaklar

GÖNÜL DAĞI 131. BÖLÜM ÖZETİ

Taner ve Selma, balayı için İstanbul'a gider. Balayı sırasında ikili neler yaşayacaktır?

Gönül Dağı 132. yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Gönül Dağı fragmanı paylaşıldı! İşte gelecek hafta olacaklar

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