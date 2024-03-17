Gönül Dağı 132. yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Gönül Dağı fragmanı paylaşıldı! İşte gelecek hafta olacaklar

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. TRT 1'in aile, dram, komedi ve romantik türdeki Köprü Film imzalı dizisi son bölümüyle de izleyicileri duygudan duyguya sürükledi. Taner ve Selma nihayet muradına erer. İkili balayı için İstanbul'a gider. Filiz ve Erkan ise mezun oldukları liseye pilav gününe giderler. İkili İrem ve Çetin ile karşılaşır. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 132. Bölüm fragmanı izle ekranı!