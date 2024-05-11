Gönül Dağı 139. bölüm fragmanı TRT 1 takip ekranı | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

Gönül Dağı 139. Bölüm fragmanı heyecanı başladı. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ı buluşturan dizide son bölümünde evine geri dönen Selma, karmaşık duygular içerisindeydi. Etrafındaki herkes ve her şey ona yabancı gelmektedir. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, yeni ve son bölüme dair detaylar.