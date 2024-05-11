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Haberler Fotohaber Gönül Dağı 139. bölüm fragmanı TRT 1 takip ekranı | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2024 23:57 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 23:57

Gönül Dağı 139. bölüm fragmanı TRT 1 takip ekranı | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yayınlanan son bölümün ardından gündeme geldi. Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artarken Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Gönül Dağı 139. bölüm fragmanı ve son bölüme dair merak edilenler.

Gönül Dağı 139. bölüm fragmanı TRT 1 takip ekranı | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

Gönül Dağı 139. Bölüm fragmanı heyecanı başladı. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ı buluşturan dizide son bölümünde evine geri dönen Selma, karmaşık duygular içerisindeydi. Etrafındaki herkes ve her şey ona yabancı gelmektedir. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, yeni ve son bölüme dair detaylar.

Gönül Dağı 139. bölüm fragmanı TRT 1 takip ekranı | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

GÖNÜL DAĞI 139. BÖLÜM FRAGMANI

Gönül Dağı 139. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

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Gönül Dağı 139. bölüm fragmanı TRT 1 takip ekranı | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Evine geri dönen Selma, karmaşık duygular içerisindedir. Etrafındaki herkes ve her şey ona yabancı gelmektedir. Selma ve Taner bu zorlu süreci nasıl atlatacaktır?

Gönül Dağı 139. bölüm fragmanı TRT 1 takip ekranı | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

Fazıl, Fidan sayesinde Selma'nın geçmişte tuttuğu günlüğü hatırlar. Amcaoğullarına bu günlükten bahseder. Amcaoğulları ve kızlar Selma'nın günlüğünü ararken neler yaşayacaktır?

Gönül Dağı 139. bölüm fragmanı TRT 1 takip ekranı | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

Ramazan, Erkan ve Filiz'in birbirlerini sevdiklerini öğrenir. Bunca zamandır kandırıldığını öğrenen Ramazan'ın Erkan'a tepkisi nasıl olacaktır?

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