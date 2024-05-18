Giriş Tarihi: 18.05.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
22:48
Gönül Dağı 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bekleniyor!
Gönül Dağı 140. bölüm fragmanı dizi takipçilerinin gündeminde. Berk Atan, Melis Sevinç gibi isimlerin buluştuğu yapımda Amcaoğulları televizyon programına katıldı. Son bölüm ardından gelecek bölüm için tanıtımlar takip ediliyor. Haftaya olacaklar gündemde. Peki; TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar...