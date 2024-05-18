Gönül Dağı 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bekleniyor!

Gönül Dağı 140. bölüm fragmanı gündemde. Her hafta cumartesi günleri takip edilen yapımda gelecek bölüm sorgulanıyor. Dizinin takipçileri ekran başında. Konuyla ilgili gözler TRT 1 ekranlarında. Peki; Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?