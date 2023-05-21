Gönül Dağı 99. Bölüm fragmanı izle: Ciritçi Abdullah fenalaşıyor! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Gönül Dağı 99. Bölüm fragmanı izle linki gündemdeki yerini aldı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağ dizisi son olarak 98. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Berk Atan, Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu'nun paylaştığı dizinin son bölümünde İstanbul'a gelen amcaoğulları, hayallerine ulaşabilmek için Teknoloji Geliştirme Enstitüsü'nde çalışmaya başlar. Gelecek bölümden detaylar görmek isteyen izleyiciler, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başladı. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 99. bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölümden detaylar...