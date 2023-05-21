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Haberler Fotohaber Gönül Dağı 99. Bölüm fragmanı izle: Ciritçi Abdullah fenalaşıyor! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Giriş Tarihi: 21.05.2023 00:11 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 00:12

Gönül Dağı 99. Bölüm fragmanı izle: Ciritçi Abdullah fenalaşıyor! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Gönül Dağı 99. Bölüm fragmanı izle linki gündemdeki yerini aldı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağ dizisi son olarak 98. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Berk Atan, Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu'nun paylaştığı dizinin son bölümünde İstanbul'a gelen amcaoğulları, hayallerine ulaşabilmek için Teknoloji Geliştirme Enstitüsü'nde çalışmaya başlar. Gelecek bölümden detaylar görmek isteyen izleyiciler, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başladı. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 99. bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölümden detaylar...

Gönül Dağı 99. Bölüm fragmanı izle: Ciritçi Abdullah fenalaşıyor! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yanıt aramaya başladı. TRT 1'ni büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı son olarak 98. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Son bölümde Rıfat, kendisine emanet edilen parayı tüp bebek tedavisine harcar. Paranın sahibi Selim Dayı geri gelir ve parasını kullandığını söyleyen Rıfat'ı hırsızlıkla suçlar. Bu sahneler sonrası gelecek bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler, Gönül Dağı 98. bölüm fragmanı izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 98. bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölüme dair detaylar…

Gönül Dağı 99. Bölüm fragmanı izle: Ciritçi Abdullah fenalaşıyor! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE!

İşte 20 Mayıs 2023 Cumartesi akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

GÖNÜL DAĞI 98. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Gönül Dağı 99. Bölüm fragmanı izle: Ciritçi Abdullah fenalaşıyor! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Son bölümün hemen ardından Gönül Dağı 99. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

Gönül Dağı 99. Bölüm fragmanı izle: Ciritçi Abdullah fenalaşıyor! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı

GÖNÜL DAĞI 98. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları hayallerine ulaşabilmek için Teknoloji Geliştirme Enstitüsü'nde çalışmaya başlar.

Gönül Dağı 99. Bölüm fragmanı izle: Ciritçi Abdullah fenalaşıyor! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Gedelli sakinlerinden birinin yardıma ihtiyacı olduğunu duyan amcaoğulları, yardım için kolları sıvar. Amcaoğulları hangi zorluklarla karşılaşacaktır?

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