Gönül Dağı 99. Bölüm fragmanı izle: Ciritçi Abdullah fenalaşıyor! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yanıt aramaya başladı. TRT 1'ni büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı son olarak 98. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Son bölümde Rıfat, kendisine emanet edilen parayı tüp bebek tedavisine harcar. Paranın sahibi Selim Dayı geri gelir ve parasını kullandığını söyleyen Rıfat'ı hırsızlıkla suçlar. Bu sahneler sonrası gelecek bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler, Gönül Dağı 98. bölüm fragmanı izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 98. bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölüme dair detaylar…