Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı: Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Yılbaşı tatili dolayısıyla pek çok dizi bu hafta yayınlanmıyor. Bu kapsamda TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bu hafta izleyiciyle buluşmayacak.

3 Ocak 2026 Cumartesi akşamı, Gönül Dağı dizisinin tekrarı ekrana gelecek.