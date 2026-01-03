Haberler
Fotohaber
Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı: Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.01.2026 13:29
Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı: Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?
Yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizinin yayın akışında değişikliğe gidilmesi, Gönül Dağı izleyicilerini de araştırmaya yöneltti. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü TRT 1 yayın akışı merak edilirken, dizinin bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği gündemde. Peki Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu?