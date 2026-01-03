Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı: Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.01.2026 13:29

Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı: Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

Yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizinin yayın akışında değişikliğe gidilmesi, Gönül Dağı izleyicilerini de araştırmaya yöneltti. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü TRT 1 yayın akışı merak edilirken, dizinin bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği gündemde. Peki Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu?

  • ABONE OL
Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı: Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yılbaşı tatili sebebiyle dizilere verilen aranın ardından gözler 3 Ocak TRT 1 yayın akışına çevrildi. Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek?

Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı: Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Yılbaşı tatili dolayısıyla pek çok dizi bu hafta yayınlanmıyor. Bu kapsamda TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bu hafta izleyiciyle buluşmayacak.

3 Ocak 2026 Cumartesi akşamı, Gönül Dağı dizisinin tekrarı ekrana gelecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı: Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT 1'in büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni bölümü 10 Ocak 2026 Cumartesi akşamı yayınlanacak.

Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı: Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaya Ailesi, Taner'in durumu için endişelenir. Aileyi büyük bir karar beklemektedir. Taner'in tedavisi için hastaneye gitme durumu gündeme gelir. Taner, tedavi sürecinde Kafkas Amca adında yaşlı bir mucitle karşılaşır. Selma, Taner hastanedeyken aile için güçlü durmaya çalışır.

Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı: Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

3 OCAK 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05.23 İstiklal Marşı
  • 05.25 Yedi Numara
  • 06.10 Ege'nin Hamsisi
  • 08.50 Kod Adı Kırlangıç
  • 10.15 Hayallerinin Peşinde
  • 11.45 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
  • 16.00 Pembe Panter 2 | Yabancı Sinema
  • 17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Gönül Dağı
  • 23.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 00.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
  • 00.50 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 03.30 Gönül Dağı