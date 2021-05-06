Google Smart Lock İle Kaydedilen Instagram Hesabını Silme - Google Hesabında Şifresi Kayıtlı Instagram Hesabı Nasıl Silinir?

Google'ın diğer uygulaması gibi Smart Lock da hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Birçok farklı sitenin üyelik gerektirdiği zamanlarda olduğumuz için şifreleri hatırlamak oldukça zor olabiliyor. Burada ise imdadımıza Smart Lock koşuyor. Zaman zaman ise kaydettiğimiz bir şifreyi silmemiz gerekebiliyor. Bu silme işlemi için izlenmesi gereken birkaç adım bulunuyor.

Google smart lock nedir

Smart Lock, Google'ın bünyesi içerisinde piyasaya sürdüğü yeni bir özelliğidir. Smart Lock uygulaması, Android işletim sisteminin son model sürümleri olan Marshmallow ve Lollipop ile beraber kullanılmaya başlandı. Smart Lock hayatınıza girdiği andan itibaren bir kere girdiğiniz şifresini sistemine kaydediyor ve her seferinde giriş yaparken tekrar tekrar o şifreleri yazma sürecinden kullanıcıları kurtarıyor. Bı uygulamayı kullanmak için bir kriter var. Bu kriter telefon ekranında parmak izi, yüz tanıma, desen ya da pin tarzında bir şifrenin bulunması. Ekranında şifre olmayan cihazlarda Smart Lock işlevi kullanılamıyor.