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Google İle Kaydedilen Hesabını Silme - Google Hesabında Şifresi Kayıtlı Instagram Hesabı Nasıl Silinir?

Google sadece bir arama motoru değil içerisinde bulundurduğu bazı yan uygulamalar ile hayatınızı kolaylaştırmayı amaçlayan bir araçtır. Google'ın içerisinde bulunan özelliği, mobil cihazınız ya da bilgisayarınızdan herhangi bir siteye girerken kullandığınız şifreyi tekrar tekrar girmemeniz için tasarlanmıştır. ile kaydedilen hesabını silme işlemi ise oldukça basittir.

Google Smart Lock İle Kaydedilen Instagram Hesabını Silme - Google Hesabında Şifresi Kayıtlı Instagram Hesabı Nasıl Silinir?

Google'ın diğer uygulaması gibi da hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Birçok farklı sitenin üyelik gerektirdiği zamanlarda olduğumuz için şifreleri hatırlamak oldukça zor olabiliyor. Burada ise imdadımıza Smart Lock koşuyor. Zaman zaman ise kaydettiğimiz bir şifreyi silmemiz gerekebiliyor. Bu silme işlemi için izlenmesi gereken birkaç adım bulunuyor.

Google smart lock nedir

Smart Lock, Google'ın bünyesi içerisinde piyasaya sürdüğü yeni bir özelliğidir. Smart Lock uygulaması, Android işletim sisteminin son model sürümleri olan Marshmallow ve Lollipop ile beraber kullanılmaya başlandı. Smart Lock hayatınıza girdiği andan itibaren bir kere girdiğiniz şifresini sistemine kaydediyor ve her seferinde giriş yaparken tekrar tekrar o şifreleri yazma sürecinden kullanıcıları kurtarıyor. Bı uygulamayı kullanmak için bir kriter var. Bu kriter telefon ekranında parmak izi, yüz tanıma, desen ya da pin tarzında bir şifrenin bulunması. Ekranında şifre olmayan cihazlarda Smart Lock işlevi kullanılamıyor.

Google Smart Lock İle Kaydedilen Instagram Hesabını Silme - Google Hesabında Şifresi Kayıtlı Instagram Hesabı Nasıl Silinir?

Kaydedilen instagram hesabı nasıl silinir

Google smart lock ile kaydedilen instagram hesap silme işlemini gerçekleştirebilmek için takip edilmesi gereken birkaç adım bulunuyor. Google içerisinde kaydedilen hesabını silmek için öncelikle bir bilgisayar üzerinden "Google Hesaplar" kısmına girip daha sonra "şifre yöneticisi" sekmesine geçiş yapmak gerekiyor. Kendi hesabınız ile Google Hesaplar'a giriş yapıp şifre yöneticisine geldiğinizde karşınızdaki ekranda kaydettiğiniz bütün şifreleri göreceksiniz. Buradan Instagram hesabınızı bulup silmeniz işlemin tamamlanması için yeterli olacaktır.

İnstagram hesabınızı silmek için İnstagram hesap silme linkine tıklayınız

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Google Smart Lock İle Kaydedilen Instagram Hesabını Silme - Google Hesabında Şifresi Kayıtlı Instagram Hesabı Nasıl Silinir?

'u kullanırken kaydedilen bütün şifreleri bu yöntemi kullanarak kaldırabilirsiniz. Böylece tanımadığınız bir cihazda ya da bir daha kullanmayacağınız bir cihazda sizin adınıza açılmış bir site ya da uygulama kalmasını engelleyebilirsiniz.

Google Smart Lock İle Kaydedilen Instagram Hesabını Silme - Google Hesabında Şifresi Kayıtlı Instagram Hesabı Nasıl Silinir?
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