Giriş Tarihi: 20.04.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
13:44
Görevde Yükselme Sonuçları MEB! Şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık görevde yükselme (GYS) sınav sonuç
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık gibi önemli görevler için görevde yükselme atama sonuçları açıklandı. Görevde Yükselme Sınavına katılan adaylar "Görevde Yükselme Sonuçları" araştırmasına başladı. GYS sonuçları MEBBİS veya e-Devlet üzerinden TC kimlik numaralarıyla sorgulanabilecek. Peki, Şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık görevde yükselme (GYS) sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, görevde yükselme sonuçları sorgulama ekranı