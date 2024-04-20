Görevde Yükselme Sonuçları MEB! Şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık görevde yükselme (GYS) sınav sonuç

GYS NEDİR?

Görevde yükselme, aynı veya farklı hizmet sınıfında çalışan memurun üst görevlere atamasının yapılmasıdır. Bu atama memurlukta ilgili kurum ile ilgili hazırlanan yönetmelikle beyan edilir. Ancak atamadan önce memurların görev yükseltme ile ilgili genel şartları ve kurum şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir.