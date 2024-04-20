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Haberler Fotohaber Görevde Yükselme Sonuçları MEB! Şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık görevde yükselme (GYS) sınav sonuç
Giriş Tarihi: 20.04.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 13:44

Görevde Yükselme Sonuçları MEB! Şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık görevde yükselme (GYS) sınav sonuç

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık gibi önemli görevler için görevde yükselme atama sonuçları açıklandı. Görevde Yükselme Sınavına katılan adaylar "Görevde Yükselme Sonuçları" araştırmasına başladı. GYS sonuçları MEBBİS veya e-Devlet üzerinden TC kimlik numaralarıyla sorgulanabilecek. Peki, Şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık görevde yükselme (GYS) sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, görevde yükselme sonuçları sorgulama ekranı

Görevde Yükselme Sonuçları MEB! Şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık görevde yükselme GYS sınav sonuç

MEB bünyesinde görevli personeller için görevde yükselme sınav sonuçları açıklandı. Adayların merakla beklediği boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atamalar tamamlandı. İşte görevde yükselme sonuçları sorgulama ekranı

Görevde Yükselme Sonuçları MEB! Şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık görevde yükselme GYS sınav sonuç

GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme atama sonuçları açıklandı.

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atamalar yapıldı.

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Görevde Yükselme Sonuçları MEB! Şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık görevde yükselme GYS sınav sonuç

GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Görevde yükselme sınav sonuçları e-devlet ya da MEBBİS ekranı ile öğrenilebilecek.

GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Görevde Yükselme Sonuçları MEB! Şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık görevde yükselme GYS sınav sonuç

GYS NEDİR?

Görevde yükselme, aynı veya farklı hizmet sınıfında çalışan memurun üst görevlere atamasının yapılmasıdır. Bu atama memurlukta ilgili kurum ile ilgili hazırlanan yönetmelikle beyan edilir. Ancak atamadan önce memurların görev yükseltme ile ilgili genel şartları ve kurum şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir.

Görevde Yükselme Sonuçları MEB! Şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık görevde yükselme GYS sınav sonuç
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