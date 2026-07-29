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Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:41

GORNİK ZABRE- FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'ye konuk olan Fenerbahçe'de gözler tur ihtimallerine çevrildi. İlk maçı İstanbul'da 1-0'lık avantajla geçen sarı-lacivertlilerin Devler Ligi yolculuğuna devam edebilmesi için sahaya çıkacağı senaryolar netleşti. Peki, sarı-lacivertli ekibin bir üst tura yükselme şartları neler ve turu geçmesi halinde karşısına çıkacak rakip kim? İşte tüm detaylar...

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GORNİK ZABRE- FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gornik Zabrze ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı Kadıköy'de 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, Polonya'da avantajını koruyarak adını 3. eleme turuna yazdırmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde "Fenerbahçe nasıl tur atlar?" sorusu ve tur ihtimalleri futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

GORNİK ZABRE- FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi

GORNİK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesi 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Polonya'nın Zabrze kentindeki Roosevelta Stadyumu'nda gerçekleşecek olan kritik randevu, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem düdüğü çaldığı andan itibaren tüm Türkiye'nin gözü kulağı bu zorlu deplasmanda olacak.

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GORNİK ZABRE- FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR? (TUR İHTİMALLERİ VE SENARYOLAR)

Taraftarların merakla araştırdığı "Fenerbahçe nasıl tur atlar?" sorusunun yanıtı, Polonya'da alınacak skora göre şu şekilde şekilleniyor:

Galibiyet Durumunda: Fenerbahçe, deplasmanda elde edeceği her türlü galibiyette skora bakılmaksızın doğrudan adını UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yazdıracak.

Beraberlik Durumunda: Temsilcimiz müsabakadan beraberlikle (0-0, 1-1, 2-2 vb.) ayrılması halinde, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetin avantajıyla yine tur atlayan taraf olacak.

Tek Farklı Mağlubiyette: Gornik Zabrze'nin 90 dakika sonunda 1 farklı üstünlüğü (1-0, 2-1, 3-2 vb.) durumunda mücadele uzatmalara taşınacak. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de skor dengesi bozulmazsa turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

İki veya Daha Fazla Farklı Mağlubiyette: Ev sahibi ekibin 2 ya da daha fazla farklı galibiyetinde temsilcimiz Şampiyonlar Ligi kulvarına veda edecek.

GORNİK ZABRE- FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi

FENERBAHÇE'NİN OLASI RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe'nin turu geçmesi veya elenmesi durumunda Avrupa yolculuğundaki muhtemel rakipleri de belli oldu:

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turundaki Rakibi: Fenerbahçe, Gornik Zabrze engelini aşması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile eşleşecek.

Elenmesi Halinde Muhtemel Rakibi: Temsilcimiz rakibine elenerek Devler Ligi'ne veda etmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Bu senaryoda Fenerbahçe'nin rakibi Twente – Ferencváros eşleşmesinin galibi olacak.

GORNİK ZABRE- FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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