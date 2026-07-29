GORNİK ZABRE- FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR? (TUR İHTİMALLERİ VE SENARYOLAR)

Taraftarların merakla araştırdığı "Fenerbahçe nasıl tur atlar?" sorusunun yanıtı, Polonya'da alınacak skora göre şu şekilde şekilleniyor:

• Galibiyet Durumunda: Fenerbahçe, deplasmanda elde edeceği her türlü galibiyette skora bakılmaksızın doğrudan adını UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yazdıracak.

• Beraberlik Durumunda: Temsilcimiz müsabakadan beraberlikle (0-0, 1-1, 2-2 vb.) ayrılması halinde, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetin avantajıyla yine tur atlayan taraf olacak.

• Tek Farklı Mağlubiyette: Gornik Zabrze'nin 90 dakika sonunda 1 farklı üstünlüğü (1-0, 2-1, 3-2 vb.) durumunda mücadele uzatmalara taşınacak. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de skor dengesi bozulmazsa turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

• İki veya Daha Fazla Farklı Mağlubiyette: Ev sahibi ekibin 2 ya da daha fazla farklı galibiyetinde temsilcimiz Şampiyonlar Ligi kulvarına veda edecek.