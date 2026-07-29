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GORNİK ZABRE- FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi
Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:41
GORNİK ZABRE- FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'ye konuk olan Fenerbahçe'de gözler tur ihtimallerine çevrildi. İlk maçı İstanbul'da 1-0'lık avantajla geçen sarı-lacivertlilerin Devler Ligi yolculuğuna devam edebilmesi için sahaya çıkacağı senaryolar netleşti. Peki, sarı-lacivertli ekibin bir üst tura yükselme şartları neler ve turu geçmesi halinde karşısına çıkacak rakip kim? İşte tüm detaylar...