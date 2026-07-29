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MAÇ GÜNÜ! Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:41
MAÇ GÜNÜ! Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze'ye konuk olmaya hazırlanıyor. İlk maçta sahasında Talisca'nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmandan da avantajlı bir sonuçla ayrılarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.