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Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:41

MAÇ GÜNÜ! Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze'ye konuk olmaya hazırlanıyor. İlk maçta sahasında Talisca'nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmandan da avantajlı bir sonuçla ayrılarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

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MAÇ GÜNÜ! Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur mücadelesi veren Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında Gornik Zabrze deplasmanına çıkacak. İlk maçta elde ettiği tek gollü avantajı korumak isteyen temsilcimiz, üst tur biletini alabilmek için kritik 90 dakikada sahada olacak. Mücadelenin tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu. İşte, detaylar...

MAÇ GÜNÜ! Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

GORNİK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü (bugün) Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

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MAÇ GÜNÜ! Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURU RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ GÜNÜ! Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Ev sahibi ekibin 1 farklı galibiyeti durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde sonuç değişmezse seri penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek. Gornik Zabrze'nin 2 ve daha farklı galibiyeti durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

Sarı-lacivertliler, rakibini elemesi durumunda 3. eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

MAÇ GÜNÜ! Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

MÜCADELEYİ BELÇİKALI HAKEM YÖNETECEK

Mücadeleyi, Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Romain Devillers ve Nico Claes yapacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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