Gornik Zabrze - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

GORNİK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesi 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Polonya'nın Zabrze kentindeki Roosevelta Stadyumu'nda gerçekleşecek olan kritik randevu, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem düdüğü çaldığı andan itibaren tüm Türkiye'nin gözü kulağı bu zorlu deplasmanda olacak.