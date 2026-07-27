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Haberler Fotohaber Gornik Zabrze - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu
Giriş Tarihi: 27.07.2026 17:40 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 17:43

Gornik Zabrze - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik randevunun başlama saati, yayıncı kuruluşu ve tüm eşleşme detayları netleşti. Peki; Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Gornik Zabrze - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasındaki zorlu virajda tur biletini cebine koyarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Polonya'da sahne alacak rövanş karşılaşması öncesinde teknik heyet ve oyuncular tamamen galibiyete odaklanmış durumda. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kapısını aralayacak olan kapışma, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

Gornik Zabrze - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

GORNİK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesi 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Polonya'nın Zabrze kentindeki Roosevelta Stadyumu'nda gerçekleşecek olan kritik randevu, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem düdüğü çaldığı andan itibaren tüm Türkiye'nin gözü kulağı bu zorlu deplasmanda olacak.

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Gornik Zabrze - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

GORNİK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi yolculuğundaki bu hayati rövanş karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Gornik Zabrze - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

İlk maçta elde ettiği 1-0 skorla rövanşta avantajlı konumda olan Fenerbahçe rakibiyle berabere kalması ve galibiyeti durumunda tur atlayacak. Karşı takımın tek farklı galibiyeti ise maçı uzatmalara taşıyacak.

Gornik Zabrze - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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