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Gornik Zabrze - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu
Giriş Tarihi: 27.07.2026 17:40
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 17:43
Gornik Zabrze - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik randevunun başlama saati, yayıncı kuruluşu ve tüm eşleşme detayları netleşti. Peki; Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?