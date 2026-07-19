GRAFİK TASARIMI TABAN PUANLARI 2026: Grafik Tasarımı Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
6
5
8
|7
7
7
8
|191.115
237.518
172.788
192.230
|330,45433
319,52444
346,61582
345,12458
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|21
20
20
22
|21
20
20
22
|1.304.368
615.996
558.171
699.525
|205,65254
268,61795
281,60729
265,65607
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|21
22
14
—
|8
22
14
—
|Dolmadı
1.614.494
1.042.211
—
|Dolmadı
189,50442
237,59133
—
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
5
|6
6
6
5
|2.951
2.028
3.523
1.563
|454,31466
469,47547
468,60959
494,06439
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
4
|5
6
5
4
|122.219
96.215
98.800
113.262
|351,12214
362,01835
372,47802
373,08353
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
—
—
—
|6
—
—
—
|156.906
…
—
—
|339,80441
—
—
—
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
6
10
|9
9
7
10
|181.074
161.329
144.927
176.936
|333,01407
338,35463
355,18337
349,80666
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
6
5
8
|7
7
7
8
|191.115
237.518
172.788
192.230
|330,45433
319,52444
346,61582
345,12458
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|6
—
—
—
|216.834
…
—
—
|324,29122
—
—
—
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
4
4
|6
6
4
4
|217.930
211.434
190.900
207.725
|324,03914
325,29097
341,65396
340,67334
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
—
—
—
|9
—
—
—
|240.854
…
—
—
|319,0039
—
—
—
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|9
10
10
—
|10
11
11
—
|270.129
231.859
269.545
—
|313,20663
320,72730
323,85699
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
5
5
8
|7
7
6
8
|272.438
267.613
269.764
289.128
|312,77153
313,61593
323,81223
321,26587
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
—
—
—
|9
—
—
—
|333.234
…
—
—
|302,29908
—
—
—
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
—
—
|6
6
—
—
|353.900
483.566
—
—
|299,16894
282,52915
—
—
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet )
|Grafik Tasarımı
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
30
|41
42
41
31
|629.086
562.453
541.846
515.396
|266,3541
273,95835
283,46340
285,58197
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|5
5
5
5
|826.695
189.064
200.750
170.632
|248,28527
330,71738
339,17946
351,83956
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|26
26
26
26
|26
26
26
26
|859.567
146.338
131.644
151.765
|245,46761
343,07602
359,72361
358,26951
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|21
20
20
22
|21
20
20
22
|1.304.368
615.996
558.171
699.525
|205,65254
268,61795
281,60729
265,65607
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|31
31
31
25
|24
31
31
25
|Dolmadı
1.013.167
695.073
513.861
|Dolmadı
236,42209
267,15242
285,77098
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|9
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|14
—
—
—
|13
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
34
25
21
|7
34
25
21
|Dolmadı
1.529.346
1.567.228
728.946
|Dolmadı
198,36558
200,23382
262,86718
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|51
30
38
30
|21
30
38
30
|Dolmadı
1.228.814
704.481
608.696
|Dolmadı
221,26843
266,25533
274,85529
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
—
—
—
|8
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|41
34
34
27
|10
34
34
27
|Dolmadı
1.622.888
1.652.040
896.849
|Dolmadı
188,41657
193,73966
248,45263
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
69
70
—
|12
69
70
—
|Dolmadı
1.557.938
1.742.815
—
|Dolmadı
195,66640
185,71106
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|51
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
34
—
—
|7
12
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Grafik Tasarımı
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|21
22
14
—
|8
22
14
—
|Dolmadı
1.614.494
1.042.211
—
|Dolmadı
189,50442
237,59133
—
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )
|Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
3
3
|1
—
3
—
|Dolmadı
Dolmadı
1.500.413
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
205,03515
Dolmadı
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
2
2
|1
2
2
2
|Dolmadı
Dolmadı
940.583
1.295.305
|Dolmadı
Dolmadı
245,51651
219,50685
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )
|Grafik Tasarımı
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
10
5
5
|—
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
6
|5
5
5
6
|372,66294
364,01123
365,51771
383,26057
|273.364
332.879
333.698
242.178
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
8
7
7
|9
8
7
7
|363,92124
361,91546
378,39758
387,71823
|317.025
343.818
272.931
226.371
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|6
6
5
7
|6
6
5
7
|356,59444
356,32634
354,06498
360,80758
|357.781
374.236
398.728
337.432
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
60
|348,70253
351,18875
355,51791
348,84666
|406.317
404.646
389.951
401.511
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
7
|8
8
8
7
|345,12322
350,88839
355,2482
359,79893
|430.201
406.552
391.590
342.342
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
65
65
65
|55
65
65
65
|345,0793
347,29673
350,01887
344,93286
|430.511
429.581
424.506
424.854
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
4
—
—
|5
4
—
—
|342,21833
346,64816
—
—
|450.533
433.874
—
—
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
7
|7
7
7
7
|341,57638
349,18777
348,69211
357,35508
|455.202
417.321
433.343
354.637
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|50
60
60
60
|337,3285
333,51604
338,18666
336,19794
|486.598
530.732
508.962
481.791
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|13
8
8
7
|13
8
8
7
|336,29359
356,86567
389,86903
394,49316
|494.463
371.248
227.433
204.343
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|13
12
12
12
|13
12
12
12
|335,61909
338,57053
343,68748
338,03537
|499.710
491.399
468.025
469.252
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
4
4
6
|5
4
4
6
|335,3887
338,95676
340,78305
325,82473
|501.527
488.508
489.183
558.325
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
—
—
|4
4
—
—
|333,79305
332,70007
—
—
|514.037
537.586
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
6
|4
4
4
6
|333,59872
341,1491
341,09641
337,14124
|515.550
472.223
486.900
475.359
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|16
13
13
14
|16
13
13
14
|333,40967
343,22283
344,82625
341,06673
|517.146
457.328
459.941
449.193
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Porsuk Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
65
65
65
|52
65
66
65
|332,68658
328,40198
335,79124
330,16887
|522.913
574.508
527.481
524.964
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|331,89529
—
—
—
|529.435
—
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|14
13
12
13
|14
13
12
13
|331,24798
332,12742
334,24521
334,32832
|534.824
542.408
540.174
494.897
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
12
11
—
|8
12
11
—
|330,76608
330,35579
332,75195
329,81808
|538.803
557.524
552.384
527.625
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
9
9
|10
10
9
9
|330,60061
331,91016
335,15377
333,27528
|540.174
544.268
532.587
502.465
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|11
9
9
—
|11
9
9
—
|328,79862
336,47714
340,36283
345,02134
|555.445
507.344
492.369
424.333
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|66
66
66
66
|328,4005
325,92017
325,22683
321,17265
|558.786
597.121
617.239
596.351
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
7
7
7
|8
7
7
7
|328,04235
341,076
339,05576
332,49883
|561.936
472.750
502.337
507.984
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
12
12
13
|10
12
12
13
|327,59815
330,84897
337,84099
330,15059
|565.777
553.314
511.619
525.108
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|327,03655
—
—
—
|570.592
—
—
—
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|10
10
10
12
|324,67262
326,52899
337,40634
331,32085
|591.700
591.508
514.937
516.606
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
7
|4
4
4
7
|324,13662
326,18805
332,90988
320,25483
|596.642
594.712
551.104
604.126
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|51
60
61
61
|322,06452
318,13969
319,86353
316,79883
|615.852
673.404
667.453
634.517
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|12
12
12
12
|12
12
12
12
|321,85626
322,08154
323,67735
324,65245
|617.746
633.628
631.248
567.777
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
7
7
7
|10
7
7
7
|320,89956
327,52782
340,73036
335,88741
|626.728
582.371
489.588
483.934
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|52
71
72
72
|319,99454
310,95566
310,93198
307,64395
|635.262
750.808
758.683
720.832
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|15
10
10
11
|15
10
10
11
|319,19092
317,33206
333,92208
326,00808
|642.941
681.731
542.781
556.922
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
40
41
41
|318,97907
317,25652
314,83199
310,93586
|645.036
682.480
717.855
688.688
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|6
7
7
8
|6
7
7
8
|316,40466
313,93708
318,5958
318,43455
|670.332
718.098
679.765
619.979
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
65
65
65
|61
67
65
67
|314,12463
317,5985
318,17324
305,39631
|693.422
678.996
683.886
743.651
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
3
|4
4
4
3
|313,14222
318,70419
345,00558
367,076
|703.851
667.653
458.695
307.969
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
61
62
62
|311,79565
310,75124
309,51166
306,58047
|717.909
753.150
773.890
731.473
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
—
—
—
|7
—
—
—
|309,12936
—
—
—
|746.683
—
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|57
55
57
57
|308,70782
309,33495
305,07579
296,14905
|751.297
769.506
823.496
842.957
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BOLU) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
51
52
50
|306,89159
301,03615
296,96763
295,04877
|771.420
869.482
919.477
855.425
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Ferizli Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|40
52
52
52
|302,34881
295,08275
292,17342
291,08621
|823.471
947.520
979.588
901.928
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|51
72
72
72
|300,48492
294,61874
296,23532
292,47031
|845.533
953.740
928.472
885.376
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Gönen Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|40
52
52
51
|299,51796
299,55332
293,9736
293,06132
|857.104
888.313
956.704
878.460
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
55
55
55
|41
57
57
57
|297,44465
288,56087
290,06049
287,04627
|882.284
1.037.393
1.007.327
950.861
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Arsin Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
45
45
45
|36
47
47
47
|296,39206
292,74984
296,23498
295,99984
|895.256
978.939
928.477
844.673
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Isparta Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
65
65
65
|62
67
67
67
|296,07475
293,41183
293,21788
290,03623
|899.169
969.897
966.319
914.477
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|57
57
57
57
|294,87199
290,79747
289,86555
284,08629
|914.070
1.006.068
1.009.944
988.426
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Saray Meslek Yüksekokulu (TEKİRDAĞ) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|291,61398
288,62436
285,63048
282,04088
|955.302
1.036.511
1.066.375
1.014.922
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Soma Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|52
62
62
62
|291,39816
289,20832
284,72575
283,61765
|958.058
1.028.195
1.078.735
994.621
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|67
67
67
67
|288,58503
286,16082
282,39999
278,0836
|994.526
1.071.717
1.110.727
1.068.065
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|52
62
62
62
|287,8127
285,15535
281,95416
276,33339
|1.004.666
1.086.368
1.116.845
1.092.181
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
61
62
62
|283,64587
280,7845
275,92424
271,36592
|1.060.308
1.151.159
1.202.700
1.163.080
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Gölyaka Meslek Yüksekokulu (DÜZCE) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|282,60659
278,8531
273,87575
273,83634
|1.074.337
1.180.243
1.232.611
1.127.373
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|39
41
37
34
|39
41
37
34
|281,27557
299,89893
293,65467
292,86717
|1.092.535
883.883
960.748
880.680
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Giresun Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
—
|62
62
62
—
|278,85645
273,48747
266,65775
260,37305
|1.126.036
1.263.203
1.342.231
1.333.351
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Meslek Yüksekokulu (BARTIN) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
61
62
62
|276,54614
271,78694
266,94109
264,21334
|1.158.183
1.289.984
1.337.670
1.271.495
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|51
62
62
62
|276,48464
273,65239
281,86982
269,49074
|1.159.087
1.260.584
1.118.010
1.190.819
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu (ZONGULDAK) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|276,23572
273,96598
269,51669
268,25638
|1.162.661
1.255.672
1.297.966
1.209.348
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Bozüyük Meslek Yüksekokulu (BİLECİK) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|275,90853
272,47409
266,47261
266,64516
|1.167.165
1.279.007
1.345.065
1.233.945
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
20
20
50
|31
21
21
52
|275,34403
275,79893
276,18902
272,2611
|1.174.958
1.227.304
1.198.933
1.149.969
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Gerze Meslek Yüksekokulu (SİNOP) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|273,90497
268,27058
261,56975
262,97592
|1.195.214
1.346.558
1.421.957
1.291.049
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Tasarım Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|271,5393
269,03399
265,81759
264,78906
|1.229.125
1.334.140
1.355.236
1.262.569
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|19
15
19
19
|19
15
19
19
|270,6413
300,56403
302,39668
288,85761
|1.242.026
875.376
854.178
928.659
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARAMAN) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
52