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Giriş Tarihi: 19.07.2026 09:37

GRAFİK TASARIMI TABAN PUANLARI 2026: Grafik Tasarımı Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

Grafik Tasarımı taban puanları, 2026 YKS tercih döneminde tasarım alanında eğitim almak isteyen adaylar için öne çıkan başlıklardan biri oldu. Devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan programların puan türleri, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercih listesinin oluşturulmasında belirleyici olacak. İşte, Grafik Tasarımı taban puanları, üniversitelere göre sıralama bilgileri ve kontenjanlar...

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GRAFİK TASARIMI TABAN PUANLARI 2026: Grafik Tasarımı Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

Grafik Tasarımı bölümünü tercih etmeyi planlayan adaylar, üniversitelerin önceki yerleştirme dönemlerinde oluşan verilerini inceleyecek. Grafik Tasarımı taban puanları ile başarı sıralamaları birlikte değerlendirilirken programların kontenjanları ve öğretim türleri de dikkate alınacak.

GRAFİK TASARIMI TABAN PUANLARI 2026: Grafik Tasarımı Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

2025-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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GRAFİK TASARIMI TABAN PUANLARI 2026: Grafik Tasarımı Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
6
5
8		 7
7
7
8		 191.115
237.518
172.788
192.230		 330,45433
319,52444
346,61582
345,12458
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 21
20
20
22		 21
20
20
22		 1.304.368
615.996
558.171
699.525		 205,65254
268,61795
281,60729
265,65607
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 21
22
14
 8
22
14
 Dolmadı
1.614.494
1.042.211
 Dolmadı
189,50442
237,59133
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
5		 6
6
6
5		 2.951
2.028
3.523
1.563		 454,31466
469,47547
468,60959
494,06439
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
4		 5
6
5
4		 122.219
96.215
98.800
113.262		 351,12214
362,01835
372,47802
373,08353
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4


 6


 156.906


 339,80441
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
8
6
10		 9
9
7
10		 181.074
161.329
144.927
176.936		 333,01407
338,35463
355,18337
349,80666
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
6
5
8		 7
7
7
8		 191.115
237.518
172.788
192.230		 330,45433
319,52444
346,61582
345,12458
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5


 6


 216.834


 324,29122
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
4
4		 6
6
4
4		 217.930
211.434
190.900
207.725		 324,03914
325,29097
341,65396
340,67334
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8


 9


 240.854


 319,0039
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 9
10
10
 10
11
11
 270.129
231.859
269.545
 313,20663
320,72730
323,85699
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
5
5
8		 7
7
6
8		 272.438
267.613
269.764
289.128		 312,77153
313,61593
323,81223
321,26587
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8


 9


 333.234


 302,29908
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5

 6
6

 353.900
483.566

 299,16894
282,52915
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet )		 Grafik Tasarımı
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
30		 41
42
41
31		 629.086
562.453
541.846
515.396		 266,3541
273,95835
283,46340
285,58197
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 5
5
5
5		 826.695
189.064
200.750
170.632		 248,28527
330,71738
339,17946
351,83956
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 26
26
26
26		 26
26
26
26		 859.567
146.338
131.644
151.765		 245,46761
343,07602
359,72361
358,26951
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 21
20
20
22		 21
20
20
22		 1.304.368
615.996
558.171
699.525		 205,65254
268,61795
281,60729
265,65607
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 31
31
31
25		 24
31
31
25		 Dolmadı
1.013.167
695.073
513.861		 Dolmadı
236,42209
267,15242
285,77098
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 9


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 14


 13


 Dolmadı


 Dolmadı
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 34
34
25
21		 7
34
25
21		 Dolmadı
1.529.346
1.567.228
728.946		 Dolmadı
198,36558
200,23382
262,86718
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 51
30
38
30		 21
30
38
30		 Dolmadı
1.228.814
704.481
608.696		 Dolmadı
221,26843
266,25533
274,85529
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45


 8


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 41
34
34
27		 10
34
34
27		 Dolmadı
1.622.888
1.652.040
896.849		 Dolmadı
188,41657
193,73966
248,45263
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 34


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
69
70
 12
69
70
 Dolmadı
1.557.938
1.742.815
 Dolmadı
195,66640
185,71106
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 51


 5


 Dolmadı


 Dolmadı
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 34
34

 7
12

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Grafik Tasarımı
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 21
22
14
 8
22
14
 Dolmadı
1.614.494
1.042.211
 Dolmadı
189,50442
237,59133
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )		 Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
3
3		 1

3
 Dolmadı
Dolmadı
1.500.413
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
205,03515
Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
2
2		 1
2
2
2		 Dolmadı
Dolmadı
940.583
1.295.305		 Dolmadı
Dolmadı
245,51651
219,50685
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )		 Grafik Tasarımı
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
10
5
5
1

 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
6		 5
5
5
6		 372,66294
364,01123
365,51771
383,26057		 273.364
332.879
333.698
242.178
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9
8
7
7		 9
8
7
7		 363,92124
361,91546
378,39758
387,71823		 317.025
343.818
272.931
226.371
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 6
6
5
7		 6
6
5
7		 356,59444
356,32634
354,06498
360,80758		 357.781
374.236
398.728
337.432
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
60		 348,70253
351,18875
355,51791
348,84666		 406.317
404.646
389.951
401.511
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
7		 8
8
8
7		 345,12322
350,88839
355,2482
359,79893		 430.201
406.552
391.590
342.342
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
65
65
65		 55
65
65
65		 345,0793
347,29673
350,01887
344,93286		 430.511
429.581
424.506
424.854
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
4

 5
4

 342,21833
346,64816

 450.533
433.874
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
7		 7
7
7
7		 341,57638
349,18777
348,69211
357,35508		 455.202
417.321
433.343
354.637
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 50
60
60
60		 337,3285
333,51604
338,18666
336,19794		 486.598
530.732
508.962
481.791
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 13
8
8
7		 13
8
8
7		 336,29359
356,86567
389,86903
394,49316		 494.463
371.248
227.433
204.343
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 13
12
12
12		 13
12
12
12		 335,61909
338,57053
343,68748
338,03537		 499.710
491.399
468.025
469.252
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
4
4
6		 5
4
4
6		 335,3887
338,95676
340,78305
325,82473		 501.527
488.508
489.183
558.325
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4

 4
4

 333,79305
332,70007

 514.037
537.586
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
6		 4
4
4
6		 333,59872
341,1491
341,09641
337,14124		 515.550
472.223
486.900
475.359
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 16
13
13
14		 16
13
13
14		 333,40967
343,22283
344,82625
341,06673		 517.146
457.328
459.941
449.193
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Porsuk Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
65
65
65		 52
65
66
65		 332,68658
328,40198
335,79124
330,16887		 522.913
574.508
527.481
524.964
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 331,89529


 529.435
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 14
13
12
13		 14
13
12
13		 331,24798
332,12742
334,24521
334,32832		 534.824
542.408
540.174
494.897
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
12
11
 8
12
11
 330,76608
330,35579
332,75195
329,81808		 538.803
557.524
552.384
527.625
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
9
9		 10
10
9
9		 330,60061
331,91016
335,15377
333,27528		 540.174
544.268
532.587
502.465
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 11
9
9
 11
9
9
 328,79862
336,47714
340,36283
345,02134		 555.445
507.344
492.369
424.333
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 66
66
66
66		 328,4005
325,92017
325,22683
321,17265		 558.786
597.121
617.239
596.351
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
7
7
7		 8
7
7
7		 328,04235
341,076
339,05576
332,49883		 561.936
472.750
502.337
507.984
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
12
12
13		 10
12
12
13		 327,59815
330,84897
337,84099
330,15059		 565.777
553.314
511.619
525.108
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 327,03655


 570.592
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 10
10
10
12		 324,67262
326,52899
337,40634
331,32085		 591.700
591.508
514.937
516.606
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
7		 4
4
4
7		 324,13662
326,18805
332,90988
320,25483		 596.642
594.712
551.104
604.126
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 51
60
61
61		 322,06452
318,13969
319,86353
316,79883		 615.852
673.404
667.453
634.517
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 12
12
12
12		 12
12
12
12		 321,85626
322,08154
323,67735
324,65245		 617.746
633.628
631.248
567.777
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
7
7
7		 10
7
7
7		 320,89956
327,52782
340,73036
335,88741		 626.728
582.371
489.588
483.934
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 52
71
72
72		 319,99454
310,95566
310,93198
307,64395		 635.262
750.808
758.683
720.832
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 15
10
10
11		 15
10
10
11		 319,19092
317,33206
333,92208
326,00808		 642.941
681.731
542.781
556.922
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
40
41
41		 318,97907
317,25652
314,83199
310,93586		 645.036
682.480
717.855
688.688
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 6
7
7
8		 6
7
7
8		 316,40466
313,93708
318,5958
318,43455		 670.332
718.098
679.765
619.979
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
65
65
65		 61
67
65
67		 314,12463
317,5985
318,17324
305,39631		 693.422
678.996
683.886
743.651
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
3		 4
4
4
3		 313,14222
318,70419
345,00558
367,076		 703.851
667.653
458.695
307.969
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
61
62
62		 311,79565
310,75124
309,51166
306,58047		 717.909
753.150
773.890
731.473
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Grafik Tasarımı
(Burslu) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7


 7


 309,12936


 746.683
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 57
55
57
57		 308,70782
309,33495
305,07579
296,14905		 751.297
769.506
823.496
842.957
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BOLU) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
51
52
50		 306,89159
301,03615
296,96763
295,04877		 771.420
869.482
919.477
855.425
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Ferizli Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 40
52
52
52		 302,34881
295,08275
292,17342
291,08621		 823.471
947.520
979.588
901.928
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 51
72
72
72		 300,48492
294,61874
296,23532
292,47031		 845.533
953.740
928.472
885.376
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Gönen Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 40
52
52
51		 299,51796
299,55332
293,9736
293,06132		 857.104
888.313
956.704
878.460
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
55
55
55		 41
57
57
57		 297,44465
288,56087
290,06049
287,04627		 882.284
1.037.393
1.007.327
950.861
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Arsin Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
45
45
45		 36
47
47
47		 296,39206
292,74984
296,23498
295,99984		 895.256
978.939
928.477
844.673
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Isparta Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
65
65
65		 62
67
67
67		 296,07475
293,41183
293,21788
290,03623		 899.169
969.897
966.319
914.477
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 57
57
57
57		 294,87199
290,79747
289,86555
284,08629		 914.070
1.006.068
1.009.944
988.426
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Saray Meslek Yüksekokulu (TEKİRDAĞ) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 291,61398
288,62436
285,63048
282,04088		 955.302
1.036.511
1.066.375
1.014.922
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Soma Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 52
62
62
62		 291,39816
289,20832
284,72575
283,61765		 958.058
1.028.195
1.078.735
994.621
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 67
67
67
67		 288,58503
286,16082
282,39999
278,0836		 994.526
1.071.717
1.110.727
1.068.065
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 52
62
62
62		 287,8127
285,15535
281,95416
276,33339		 1.004.666
1.086.368
1.116.845
1.092.181
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
61
62
62		 283,64587
280,7845
275,92424
271,36592		 1.060.308
1.151.159
1.202.700
1.163.080
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Gölyaka Meslek Yüksekokulu (DÜZCE) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 282,60659
278,8531
273,87575
273,83634		 1.074.337
1.180.243
1.232.611
1.127.373
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 39
41
37
34		 39
41
37
34		 281,27557
299,89893
293,65467
292,86717		 1.092.535
883.883
960.748
880.680
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Giresun Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
 62
62
62
 278,85645
273,48747
266,65775
260,37305		 1.126.036
1.263.203
1.342.231
1.333.351
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Meslek Yüksekokulu (BARTIN) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
61
62
62		 276,54614
271,78694
266,94109
264,21334		 1.158.183
1.289.984
1.337.670
1.271.495
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 51
62
62
62		 276,48464
273,65239
281,86982
269,49074		 1.159.087
1.260.584
1.118.010
1.190.819
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu (ZONGULDAK) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 276,23572
273,96598
269,51669
268,25638		 1.162.661
1.255.672
1.297.966
1.209.348
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Bozüyük Meslek Yüksekokulu (BİLECİK) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 275,90853
272,47409
266,47261
266,64516		 1.167.165
1.279.007
1.345.065
1.233.945
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
20
20
50		 31
21
21
52		 275,34403
275,79893
276,18902
272,2611		 1.174.958
1.227.304
1.198.933
1.149.969
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Gerze Meslek Yüksekokulu (SİNOP) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 273,90497
268,27058
261,56975
262,97592		 1.195.214
1.346.558
1.421.957
1.291.049
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Tasarım Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 271,5393
269,03399
265,81759
264,78906		 1.229.125
1.334.140
1.355.236
1.262.569
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 19
15
19
19		 19
15
19
19		 270,6413
300,56403
302,39668
288,85761		 1.242.026
875.376
854.178
928.659
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARAMAN) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
52