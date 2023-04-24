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Haberler Fotohaber GrainTürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? GRTRK GrainTürk halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hisse kodu ve fiyatı nedir?
Giriş Tarihi: 24.04.2023 12:25 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 12:25

GrainTürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? GRTRK GrainTürk halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hisse kodu ve fiyatı nedir?

SPK tarafından onaylanan GrainTürk halka arz oluyor. 25.000.000 Lot sermaye artırımı yöntemiyle yapılan halka arz şeklinde halka açıklık yüzde 20 olarak belirlenmişti. Bu noktada GRTRK GrainTürk ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek sorusuna yanıt aranıyor. Eşit dağıtım yöntemi ile İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş ortaklığında halka arz olacak şirketin hissesi 17,60 TL seviyesinden satışa sunulmuştu. Peki GrainTürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? GRTRK GrainTürk halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hisse kodu ve fiyatı nedir, kaç lot veriyor?

GrainTürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? GRTRK GrainTürk halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hisse kodu ve fiyatı nedir?

Graintürk halka arz sonuçları için yatırımcılar bekleyişe başladı. Yatırımcılar Graintürk Tarım halka arz kaç lot verir sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. GRTRK bist kodlu halka arz, Yıldız Pazar'da işlem görecek. Bayram tatili yüzünden borsalar pazartesi gününe kadar kapalı kalacak. Peki, GrainTürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? GRTRK GrainTürk halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hisse kodu ve fiyatı ve tüm detaylar…

GrainTürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? GRTRK GrainTürk halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hisse kodu ve fiyatı nedir?

GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka Arz Tarihi 18-19 Nisan 2023 olarak belirlendi.

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GrainTürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? GRTRK GrainTürk halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hisse kodu ve fiyatı nedir?

GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ NE ZAMAN NE KADAR?

Pay 25,000,000 Lot olarak belirlenirken, halka arz fiyatı 17,60 TL olacak. Halka arz büyüklüğü 440 Milyon TL olarak belirlendi.

GrainTürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? GRTRK GrainTürk halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hisse kodu ve fiyatı nedir?

GRAİNTÜRK TARIM SONUÇLARI HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Halka arz sonuçları bayram tatilinden sonra açıklanması bekleniyor.

GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ NE ZAMAN EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz eşit dağıtım olacak.

GrainTürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? GRTRK GrainTürk halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hisse kodu ve fiyatı nedir?

GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşları.

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