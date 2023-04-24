Giriş Tarihi: 24.04.2023 12:25 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 12:25

GrainTürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? GRTRK GrainTürk halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hisse kodu ve fiyatı nedir?

SPK tarafından onaylanan GrainTürk halka arz oluyor. 25.000.000 Lot sermaye artırımı yöntemiyle yapılan halka arz şeklinde halka açıklık yüzde 20 olarak belirlenmişti. Bu noktada GRTRK GrainTürk ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek sorusuna yanıt aranıyor. Eşit dağıtım yöntemi ile İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş ortaklığında halka arz olacak şirketin hissesi 17,60 TL seviyesinden satışa sunulmuştu. Peki GrainTürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? GRTRK GrainTürk halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hisse kodu ve fiyatı nedir, kaç lot veriyor?