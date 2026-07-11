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Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? || 11 Temmuz 2026 altın fiyatları
Giriş Tarihi: 11.07.2026 06:56
Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? || 11 Temmuz 2026 altın fiyatları
Altın fiyatları 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış rakamları yakından izleniyor. Piyasalardaki son hareketlilik, altın türlerinde fiyat değişimlerini beraberinde getirdi.Peki, Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? İşte, 11 Temmuz 2026 gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları…