Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? || 11 Temmuz 2026 altın fiyatları

Altın piyasasında güncel fiyatlar yeni güne göre şekillendi. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının alış-satış rakamları yeniden güncellendi. Altın alacak ya da elindeki altını bozduracak vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren fiyatları kontrol etmeye başladı. Altın fiyatları bugün farklı türlerdeki son değerlerle birlikte listelendi.