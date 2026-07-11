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Haberler Fotohaber Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? || 11 Temmuz 2026 altın fiyatları
Giriş Tarihi: 11.07.2026 06:56

Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? || 11 Temmuz 2026 altın fiyatları

Altın fiyatları 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış rakamları yakından izleniyor. Piyasalardaki son hareketlilik, altın türlerinde fiyat değişimlerini beraberinde getirdi.Peki, Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? İşte, 11 Temmuz 2026 gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları…

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Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? || 11 Temmuz 2026 altın fiyatları

Altın piyasasında güncel fiyatlar yeni güne göre şekillendi. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının alış-satış rakamları yeniden güncellendi. Altın alacak ya da elindeki altını bozduracak vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren fiyatları kontrol etmeye başladı. Altın fiyatları bugün farklı türlerdeki son değerlerle birlikte listelendi.

Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? || 11 Temmuz 2026 altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

  • ALIŞ: 6.224,70 TL
  • SATIŞ: 6.225,55 TL

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Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? || 11 Temmuz 2026 altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • ALIŞ: 10.112,00 TL
  • SATIŞ: 10.212,00 TL

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Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? || 11 Temmuz 2026 altın fiyatları

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 20.223,00 TL
SATIŞ: 20.406,00 TL

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TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 40.316,00 TL
SATIŞ: 40.619,00 TL

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