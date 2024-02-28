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Haberler Fotohaber GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI: 2024 Yeşil Kart sonuçları ne zaman, Green Card başvuru sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 28.02.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 16:52

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI: 2024 Yeşil Kart sonuçları ne zaman, Green Card başvuru sonuçları belli oldu mu?

Geçtiğimiz Kasım ayında Amerika'da oturma izni almak isteyen vatandaşlar için green card başvuruları gerçekleştirildi. Halk arasında Yeşil Kart olarak bilinen Green Card Amerika vatandaşı olmayan kişilerin ve ailelerinin Amerika'da yaşamak ve çalışmak için alabilecekleri, daimi oturma izni sağlayan resmi belgedir. Bu belgeye sahip olmak isteyenler 2023 yılının 4 Ekim ve 7 Kasım tarihleri arasında başvurularını DV Lottery üzerinden gerçekleştirdiler. 2024 yılıyla birlikte başvuru sonuçları araştırılmaya başladı. Peki, 2024 Yeşil Kart sonuçları ne zaman açıklanacak, Green Kart başvuru sonuçları açıklandı mı?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI: 2024 Yeşil Kart sonuçları ne zaman, Green Card başvuru sonuçları belli oldu mu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde oturma ve çalışma izni almak isteyenler her sene olduğu gibi bu senede green card başvurusunda bulundular. Bu sene itibarıyla İngilizce bilme ve pasaporta sahip olma şartı kalkmıştı. Peki, Green Card sonuçlarında son durum n? İşte ayrıntılar

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI: 2024 Yeşil Kart sonuçları ne zaman, Green Card başvuru sonuçları belli oldu mu?

2024 GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeşil Kart için başvurular geçtiğimiz 4 Ekim - 7 Kasım tarihlerinde alındı. Başvurular ardından sonuçlar ise 4 Mayıs 2024 tarihinde erişime sunulacak.

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GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI: 2024 Yeşil Kart sonuçları ne zaman, Green Card başvuru sonuçları belli oldu mu?

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Green Card sonuçlarının açıklanması ardından DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebiliyor.

Başvuru yapmış olan adaylar https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki Başvuru Durumu Kontrolü'ne tıklayarak sonuca erişebiliyor olacak.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI: 2024 Yeşil Kart sonuçları ne zaman, Green Card başvuru sonuçları belli oldu mu?

MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişi kazananlar mülakatlara katılacak. Ancak mülakat tarihleri henüz belli olmadı.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI: 2024 Yeşil Kart sonuçları ne zaman, Green Card başvuru sonuçları belli oldu mu?

GREEN CARD NEDİR?

Green Card (Yeşil Kart), ABD hükümeti tarafından gerekli şartları yerine getiren kişilere verilen ve size bir Amerikan vatandaşı gibi yaşama imkanı sunan göçmen vizesidir. Green Card başvurusu kabul edilip onaylandıktan sonra Amerika'da yaşayabilir, eğitim görebilir ve çalışabilirsiniz. Özetle bu karta sahip olan kişiler ABD'de uzun vadeli yaşam, çalışma ve eğitim fırsatlarına sahip olurlar.

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