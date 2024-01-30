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Haberler Fotohaber Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 30.01.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 10:17

Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru sonuçları sorgulama

Green Card sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni sağlayan Green Card çekilişi tarihi için geri sayım başladı. Yeşil Kart olarak da bilinen bu kart için başvuru işlemleri, 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki, 2025 DV Lottery Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Yeşil Kart Green Card çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru sonuçları sorgulama

Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar sıklaştı. ABD tarafından her yıl gerçekleştirilen Green Card çekilişi için başvurular, 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi ise sıra çekiliş aşamasına geldi. ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma izni elde etmek isteyen kişiler, çekilişin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Bu noktada ''2025 DV Green Card çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2024 ABD Yeşil Kart Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru sonuçları sorgulama

GREEN CARD BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda DV 2025 Green Card başvuruları, 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında alındı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çalışma hakkı elde etmek isteyenler işlemlerini https://dvprogram.state.gov/ başvuru sitesi üzerinden tamamladı.

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Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru sonuçları sorgulama

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Belirlenen takvime göre Green Card çekiliş sonuçları, 4 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru sonuçları sorgulama

MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişi kazananlar mülakatlara katılacak. Ancak mülakat tarihleri henüz belli olmadı.

Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru sonuçları sorgulama

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

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