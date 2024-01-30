Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 30.01.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
10:17
Green Card sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni sağlayan Green Card çekilişi tarihi için geri sayım başladı. Yeşil Kart olarak da bilinen bu kart için başvuru işlemleri, 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki, 2025 DV Lottery Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Yeşil Kart Green Card çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.