Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru sonuçları sorgulama

Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar sıklaştı. ABD tarafından her yıl gerçekleştirilen Green Card çekilişi için başvurular, 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi ise sıra çekiliş aşamasına geldi. ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma izni elde etmek isteyen kişiler, çekilişin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Bu noktada ''2025 DV Green Card çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2024 ABD Yeşil Kart Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...