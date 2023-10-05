Green Card başvuru başladı mı, ne zaman? 2023 - 2024 DV Program Yeşil Kart Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, pasaport gerekli mi, ücreti var mı?

DV Program olarak bilinen Green Card başvuru formu erişime dün akşam itibariyle açılmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çalışma hakkı elde etmek isteyenler her Ekim – Kasım ayları arasında başvurularını yapmakta. Bu noktada, "Green Card başvuru şartları neler, ücretli mi?", "Green Card başvuru ne zaman 2023?" soruları gündemdeki yerini almış durumda. Daimî İkametgâh Kartı, başvurudan sonra kuralar ile belirleniyor. Green Card başvuru tarihleri yayımlanırken, başvuru şartları arasında pasaport ve İngilizce zorunluluğu yok. Peki, Green Card başvuru ne zaman 2023 – 2024? Green Card başvuru nasıl yapılır, şartları neler, ücretli mi? İşte detaylar