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Haberler Fotohaber Green Card başvuru başladı mı, ne zaman? 2023 - 2024 DV Program Yeşil Kart Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, pasaport gerekli mi, ücreti var mı?
Giriş Tarihi: 05.10.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:04

Green Card başvuru başladı mı, ne zaman? 2023 - 2024 DV Program Yeşil Kart Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, pasaport gerekli mi, ücreti var mı?

DV Program olarak bilinen Green Card başvuru formu erişime dün akşam itibariyle açılmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çalışma hakkı elde etmek isteyenler her Ekim – Kasım ayları arasında başvurularını yapmakta. Bu noktada, "Green Card başvuru şartları neler, ücretli mi?", "Green Card başvuru ne zaman 2023?" soruları gündemdeki yerini almış durumda. Daimî İkametgâh Kartı, başvurudan sonra kuralar ile belirleniyor. Green Card başvuru tarihleri yayımlanırken, başvuru şartları arasında pasaport ve İngilizce zorunluluğu yok. Peki, Green Card başvuru ne zaman 2023 – 2024? Green Card başvuru nasıl yapılır, şartları neler, ücretli mi? İşte detaylar

Green Card başvuru başladı mı, ne zaman? 2023 - 2024 DV Program Yeşil Kart Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, pasaport gerekli mi, ücreti var mı?

Green Card başvuru ne zaman, şartları neler, ücretli mi sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Başvurular dün itibariyle başlarken, kasım ayında başvurular sona erecek ve Mayıs ayında çekilecek kuralar ile ABD'de çalışma hakkı elde edenler belli oldu. Green Card başvuru tarihleri 2023 – 2024 belli oldu. Peki, Green Card başvuru ne zaman 2023? İşte detaylar

Green Card başvuru başladı mı, ne zaman? 2023 - 2024 DV Program Yeşil Kart Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, pasaport gerekli mi, ücreti var mı?

2023 GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Her yıl Ekim ve Kasım aylarında alınan Green Card başvurusu başlıyor. https://dvprogram.state.gov/ başvuru sitesi üzerinden alınacak başvurular için araştırmalar başladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çalışma hakkı elde etmek isteyenler işlemlerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. DV Lottery 2025 için başvuru işlemleri gündemde.

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Green Card başvuru başladı mı, ne zaman? 2023 - 2024 DV Program Yeşil Kart Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, pasaport gerekli mi, ücreti var mı?

YEŞİL KART BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DV Program olarak bilinen Green Card (Yeşil Kart) başvuru işlemleri 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Son başvuru tarihi ise 7 Kasım 2023 Salı günü TSİ 20.00 olarak belirlendi.

Green Card başvuru başladı mı, ne zaman? 2023 - 2024 DV Program Yeşil Kart Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, pasaport gerekli mi, ücreti var mı?

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart (İngilizce: Green card), veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.

Green Card başvuru başladı mı, ne zaman? 2023 - 2024 DV Program Yeşil Kart Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, pasaport gerekli mi, ücreti var mı?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) başvurunuzunu yapabilirsiniz.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca başvuru yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

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