Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı: 2024 ABD Yeşil Kart Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
11:56
Green Card sonuçları için geri sayım devam ediyor. ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni sağlayan Green Card çekilişi tarihi başvuru sahipleri tarafından merak ediliyor. Yeşil Kart olarak da bilinen bu kart için başvurular, 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılmıştı. Şimdi tüm gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, 2025 DV Lottery Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Yeşil Kart Green Card çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.