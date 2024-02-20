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Haberler Fotohaber Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı: 2024 ABD Yeşil Kart Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:56

Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı: 2024 ABD Yeşil Kart Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Green Card sonuçları için geri sayım devam ediyor. ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni sağlayan Green Card çekilişi tarihi başvuru sahipleri tarafından merak ediliyor. Yeşil Kart olarak da bilinen bu kart için başvurular, 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılmıştı. Şimdi tüm gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, 2025 DV Lottery Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Yeşil Kart Green Card çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı: 2024 ABD Yeşil Kart Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ABD tarafından her yıl gerçekleştirilen Green Card çekilişi için başvuru işlemleri, 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Şimdi ise sırada çekiliş adımı var. ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma izni elde etmek isteyen kişiler, çekilişin hangi tarihte yapılacağını sorgulamaya başladı. Bu noktada ''2025 DV Green Card çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı başvuru sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki, 2024 ABD Yeşil Kart Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı: 2024 ABD Yeşil Kart Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda DV 2025 Green Card başvuruları, 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında alındı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çalışma hakkı elde etmek isteyenler işlemlerini https://dvprogram.state.gov/ başvuru sitesi üzerinden tamamladı.

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Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı: 2024 ABD Yeşil Kart Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Belirlenen takvime göre Green Card çekiliş sonuçları, 4 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı: 2024 ABD Yeşil Kart Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişi kazananlar mülakatlara katılacak. Ancak mülakat tarihleri henüz belli olmadı.

Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı: 2024 ABD Yeşil Kart Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

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